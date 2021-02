Hoy es sábado, como comienza diciendo ‘Location’, y en el número 1 de Youtube España con 7 millones de visualizaciones en 24 horas, encontramos lo nuevo de Karol G, Anuel AA y J Balvin. Son 3 pesos pesados cuyos oyentes mensuales se cuentan por millones y millones y lo que hicieran unidos iba a ser un hit en muy poco tiempo. Curiosamente, ‘Location’ es una canción de tintes country que Karol G utiliza para buscar bellaqueo, pero empoderada, como en otras ocasiones, y para ello se ha inspirado en el vídeo más country de Madonna, ‘Don’t Tell Me’, que no es el mejor ni el más popular de su carrera pero sí un personal favorito. Rodeada de mujeres y no de cowboys como en el vídeo original, Karol G replica paso a paso la coreografía del clip de Madonna, solo que sin pisotón.

Lady Gaga también aparece homenajeada y son varios los usuarios que han advertido del parecido entre el look de Karol G y Germanotta o los escenarios de los vídeos de ‘Judas’, ‘Perfect Illusion’ o ‘Stupid Love’. Atención a lo que dice este tuitero con mucho tino: «#LOCATION de @karolg es como una mezcla de Pasión de gavilanes, Stupid Love de Gaga y Don’t Tell Me de Madonna, con un ritmo horrible. Me va a encantar en 2 semanas».

Por si hubiera poco homenaje al pop, también escuchamos a J Balvin decir «Me gusta tu cuerpito de Kylie», sin especificar si es la Minogue o la Jenner, si bien puede que el tema sea más recordado por su frase «Tengo el bate ready y no el de beisból».