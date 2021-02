Demi Lovato explica que sufrió un infarto y tres derrames cerebrales tras su sobredosis

Demi Lovato ha confesado que tras su sobredosis sufrió un infarto y tres derrames cerebrales. La artista realiza estas declaraciones en ‘Demi Lovato: Bailando con el diablo’, el documental sobre ella que se estrena en YouTube el 23 de marzo, y el cual ahondará en los últimos años de su vida, marcado por sus problemas con el consumo de drogas.

Sus palabras exactas son: «Tuve tres derrames. Me dio un infarto. Mis doctores decían que me quedaban cinco o 10 minutos. Tengo tanto que decir de los últimos dos años. Para vuestra información, lo voy a contar y si después no queremos usarlo todo, podemos quitarlo». El tráiler de ‘Demi Lovato: Bailando con el diablo’ adelanta la participación de su familia y de colegas de profesión como Elton John o Christina Aguilera.

La sinopsis oficial explica: «Demi Lovato: Bailando con el diablo es una poderosa serie documental en cuatro partes que explora todos los aspectos que llevaron a la sobredosis casi fatal de Lovato en 2018, así como sus consecuencias. Los espectadores podrán seguir el viaje personal y musical de la estrella durante el momento más difícil de su vida mientras desvela sus traumas pasados y descubre la importancia de su salud física y mental».