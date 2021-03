Zara Larsson cumple: más hits de pop, purpurina, glamour, luces y pelazo

Zara Larsson no tenía todavía 20 años cuando publicaba su debut internacional, aquel ‘So Good’ que consideramos uno de los discos del verano 2017. Ni quienes apostamos por la escandalosa cantidad de singles que contenía aquel disco vimos venir que terminaría convirtiéndose en el segundo debut de una artista femenina más reproducido de la historia de Spotify. Multiplatino en Noruega y Suecia, disco de oro en Reino Unido e incluso platino en un territorio siempre hostil para una artista sueca como es Estados Unidos, ‘So Good’ incluyó hits tan sólidos como el pegajoso ‘Symphony’ junto a Clean Bandit, ‘Never Forget You’ o ‘Ain’t My Fault’. ‘Lush Life’ está a punto de superar los 1.000 millones de reproducciones en Spotify, y aunque no fuera de las 2 o 3 más conocidas, ‘I Would Like’ pervive como una favorita personal gracias a una melodía irresistible 100% Suecia. Foto: Jordan Rossi.

4 años después de aquello y cuando nos preguntábamos qué habría sido de Zara Larsson, este viernes 5 de marzo llegará al fin su segundo álbum internacional. ‘Poster Girl’ recoge numerosos sencillos, a destacar aquel ‘Ruin My Life’ que en 2018 llegó a situar también en el top 10 británico, junto a otras canciones como ‘Love Me Land’, en la que se aprecia la influencia que el hip hop ejerció en su adolescencia; o su último sencillo ‘Look What You’ve Done’, un tema con el potencial de ‘Symphony’, pues para empezar repite en sus créditos Steve Mac, para el que ha rodado un vídeo que ha cancelado porque no le convencía al 100%, como ha explicado en su cuenta de Twitter.

Y es que aunque Zara Larsson tenga ante sí la dificultad de asentarse ante un público internacional por venir de donde viene -algo que saben muy bien Tove Lo y la mismísima Robyn-, no será ni porque no tenga las ideas claras, ni por falta de sencillos. ‘Poster Girl’ incluye media decena de temas que ya conocemos junto a otros tan notables como el veraniego ‘Need Someone’, de cadencia melosa y balearic; el bop de espíritu 90’s ‘I’m Right Here’; o el simpático medio tiempo de corte disco ‘FFF’, que recula en el estribillo. Tras leer una entrevista con Hello Magazine en la que prometía que su disco incluiría también «bonitas baladas», tengo muchas ganas de preguntar a Zara Larsson qué entiende exactamente por «balada», porque la gracia del inminente ‘Poster Girl’ es justamente que se sucede sin aburridas baladas y casi sin «featurings» (la excepción es Young Thug en ‘Talk About Love’). ¿Quizá ‘Stick With You’, que es un R&B a la guitarra? También tiene su ritmillo.









Zara Larsson ha escrito las canciones de ‘Poster Girl’ en compañía de amigas como Julia Michaels o Kamille, pues asegura que le encanta componer con otras mujeres. De hecho, el día 8 de marzo participa en un concierto por el Día de la Mujer, además es una de las grandes abanderadas contra la masculinidad tóxica y viral fue la imagen en que se colocaba un condón a modo de media, en referencia a aquellos que presumían de tener algo «demasiado grande para el sexo seguro». No contiene, eso sí, este disco las producciones más avanzadas, siendo más bien el sueño húmedo de cualquier eurofán, pues como ha explicado en Clash Music, ha querido huir de complicaciones, citando entre sus mayores referencias a ABBA, Roxette y Robyn. «Siempre he estado orgullosa de mi herencia pop. Una cosa de la que me he dado cuenta es de que el pop para mí siempre ha sido una forma de escapismo. Ahora tenemos Tik Tok, Instagram, algoritmos que te atrapan y te alejan de la realidad, pero cuando crecí, el pop era mi forma de escapismo y siempre lo ha sido».

En otro momento añade: «A veces sobreanalizo las cosas. Entonces me digo: «¿sabes qué? Esto es una jodida colección de canciones de pop que me encanta y no es más profundo que eso. Me identifico con estas canciones, y cuando las escucho me digo: «¡pon esa mierda otra vez!». Así que a veces me tengo que detener y decirme que no vamos a Marte ni nada, simplemente estamos haciendo un disco de pop». En The Guardian, suma y sigue en sus intenciones: «Me encanta el show. Me encanta la purpurina, el glamour, las luces, el pelazo… Son parte de lo que soy».

Zara Larsson puede arrepentirse de no haberse quedado ‘Sweet Melody’, que recientemente se convirtió en un nuevo número 1 en Reino Unido para Little Mix. Pervive la ligera sensación de que ‘Look What You’ve Done’ estaría alcanzando una mayor repercusión si Clean Bandit figuraran como «featuring». Pero merece la pena atender a sus palabras durante una charla con el NME, que le ha dedicado una de sus últimas portadas digitales y un macrorreportaje donde deja claro lo que le importa el éxito: «¿Qué puede salir mal? ¿Que venda solo un álbum? Si eso pasa, haré otro. Así es como veo las cosas. Y así es como las vi todo el tiempo mientras crecía en esta industria musical», responde apelando al día en que se hizo famosa en un «talent show» de pequeña.