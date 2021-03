girl in red habla de pensamientos intrusivos, producida por FINNEAS

Ya os habíamos hablado de girl in red, pero parece que por fin está al caer su debut largo, retrasado varias veces el año pasado debido a la pandemia. ‘if i could make it go quiet’, coproducido entre ella y Matias Tellez, se publicará el 30 de abril, y para acompañar la noticia se ha lanzado hoy un tercer single tras ‘rue’ y ‘midnight love’.

Se trata de ‘Serotonin’, con la que seguramente Marie Ulven expanda su público, aún más de lo que su impresionante fandom ya es. ¿Las razones? Por un lado, cada vez está más confirmado que el bedroom pop de sus inicios ha dado paso a muchos sonidos nuevos; por otro, el productor de esta canción es FINNEAS, el hermano de Billie Eilish. Realmente al estadounidense se le nota más hacia el final, recordando la producción más a los temas de Tove Styrke en ‘Sway’ (sobre todo en el outro instrumental) y también a su compatriota Sigrid (¡¿dónde estás, Sigrid?!).

‘Serotonin’ habla, como podemos imaginar, de la serotonina, también de pensamientos intrusivos y de luchar contra sí misma para cuidarse a sí misma. En la misma línea, Ulven dice que el álbum es un intento de aprender qué es ser humano y cómo lidiar con las partes más terroríficas de sí, “en definitiva, soy yo intentando entender qué coño pasa”. Veremos qué tal aterriza el debut, pero desde luego 2021 parece ser un año clave para girl in red desde que lo comenzara nominada junto a Pa Salieu -ganador- o Alfie Templeman al BBC Sound of.

Tracklist de ‘Serotonin’:

1. Serotonin

2. Did you come?

3. Body and mind

4. hornylovesickness

5. midnight love

6. You Stupid Bitch

7. Rue

8. Apartment 402

9. .

10. I’ll call you mine

11. it would feel like this



