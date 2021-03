Blas Cantó ha estrenado el vídeo de ‘Voy a quedarme’, el tema que representará a España en Eurovisión tras la final nacional celebrada hace unas semanas. La canción no ha logrado colarse en la lista oficial española, si bien hay que apuntar que muy rara vez una balada se cuela en el top 100. Por supuesto, hay excepciones ilustres, de ‘Hello’ a ‘Shallow’, pero un porcentaje realmente elevado de todo ese top 100 suele corresponder a canciones de reggaetón.

En cualquier caso, Blas Cantó pelea por que esta canción se instaure de alguna manera en el imaginario popular y, como mínimo, ha logrado llamar la atención de los medios con un vídeo que está dedicado a su abuela. El cantante perdió a su abuela el pasado mes de diciembre debido a la covid-19, como contó en las mismas redes sociales, donde confesó que la veía como a una madre, y cargó contra la persona que les negó un respirador.

Escribió en Instagram en su momento: «Maldito Covid, malditos los que lo niegan y maldita la muerte. No tenía que ser ahora. Qué injusto, Dios mío. Estoy roto de dolor, pero necesito compartir que acabo de perder a la persona más importante de mi vida, nunca le gustó que la llamara abuela, por eso, hoy, sigue siendo mi madre. La que nos ha enseñado todo, la que me ha criado, la que ha cuidado de mi de pequeño y de grande. De mis primos, de mi madre, de mis tías, de mi chache, de mi abuelo. Jamás nos imaginamos la vida sin ti, me duele el corazón».

El artista daba gracias al personal sanitario, pero apuntando a una persona: «Gracias a las enfermeras y enfermeros, médicos que nos dijeron que lo intentarían. Al que nos negó el respirador el primer día, engañándonos y diciéndonos que en ese hospital no tenían, le deseo que su familia no se contagie de esta mierda. Pero a todos los demás que no vieron un número, sino una vida: GRACIAS, mis ángeles. Nuestros mayores nos necesitan hoy más que nunca. No los abandonemos. Muchos salen, muchos se recuperan. No dejemos de protegerlos y de intentarlo. No los releguemos a un número. Ellos nos lo han dado todo, deberíamos ser más agradecidos».

Blas Cantó terminaba indicando: «Mamá, te voy a escribir las canciones más hermosas. Te puedes ir al otro lado, pero siento decirte que una parte de ti se va a quedar aquí para siempre, dentro de mí». Así, el vídeo de ‘Voy a quedarme’ es un recuerdo visible hacia su abuela. Digo en parte porque la letra de este tema está más bien enfocada a una relación de amor («Voy a besarte muy lento como la primera vez», «Sé que hay muchos como yo, con tanto que ofrecer / pero juro que este amor nadie lo podrá vencer»); si bien nada de lo que vayan a enterarse en el resto de Europa. Seguro que son muchos los espectadores de Eurovisión que se identifican con esta historia sobre la pérdida de nuestros mayores.

Blas contaba en RTVE que esta canción la escribió más bien cuando estaba falleciendo su padre el año pasado, pero que la grabación sí se corresponde a los días en que perdía a su abuela. «Luego la grabé cuando estaba falleciendo mi abuela por COVID y fue un momento muy duro. De hecho, la emoción se nota en la voz, yo creo. Es una canción que desprende sensibilidad y mucha fuerza al final».

A falta de comprobar si toda esta historia es trasladable a una puesta en escena, y de observar hasta dónde llega la actuación vocal de Blas Cantó en el festival (hay un cénit creado ad hoc), de momento el efecto vídeo es solo visible en España. Este vídeo se ha colado entre los más vistos de Youtube España (puesto 14 a la hora de la redacción de esta noticia), pero en las apuestas estamos incluso peor situados, en el número 38: antepenúltimos.