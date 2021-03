Miss Caffeina, top 1 de JNSP; Zara Larsson, Silk Sonic, Charli XCX y St Vincent, top 10

‘Punto muerto’ de Miss Caffeina con Ana Torroja es el nuevo número 1 de JENESAISPOP, representando la primera ocasión que ambos artistas ocupan esta plaza. ‘Ingobernable’ de C. Tangana sube al puesto 2 y ‘Ya no siento nada’ de su colega Alizzz sube al puesto 3. Varios artistas entran directos al top 10 gracias a las nuevas normas y son Zara Larsson, Silk Sonic, No Rome con Charli XCX y The 1975 y St Vincent. En la parte baja de la tabla encontramos también a Nick Cave con Warren Ellis, girl in red, James y Julien Baker. Esta semana ha sido eliminada ‘Don’t Start Now’ de Dua Lipa después de 71 semanas: se ha quedado a poco de superar el récord de ‘On Hold’ de The xx, que aguantó 75 semanas con nosotros. Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

- Publicidad -

- Publicidad - Vota por todas las canciones que te gusten Alizzz / Ya no siento nada

Amaia, Alizzz / El encuentro

Arlo Parks / Hope

Betacam / Lo único que tengo

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic / Leave the Door Open

C. Tangana / Comerte entera

C. Tangana / Ingobernable

Celeste / Love Is Back

Dua Lipa / Levitating

Dua Lipa / Physical

Entra en mi vida, de La Casa Azul

Espanto / Fiesta sorpresa

Ferran Palau / Reflexe

FKA twigs, Headie One, Fred again / Don’t Judge Me

girl in red / Serotonin

Glass Animals / Heat Waves

Himno de España, de Kokoshca

James / All the Colours of You

Jessie Ware / Remember Where You Are

Jessie Ware / What’s Your Pleasure?

Julien Baker / Hardline

Lana del Rey / Chemtrails Over the Country Club

Las montañas, de Delaporte, Amaral

Los Hermanos Cubero, Grupo de Expertos Solynieve / Así llegué a Granada

Love of Lesbian / El mundo

María Arnal, Marcel Bagés / Fiera de mí

Miley Cyrus / Midnight Sky

Miss Caffeina, Ana Torroja / Punto muerto

Nathy Peluso / Delito

Nick Cave, Warren Ellis / Carnage

No Rome, Charli XCX, The 1975 / Spinning

Pictures, de Joana Serrat

Rigoberta Bandini / In Spain We Call It Soledad

Rigoberta Bandini / Perra

Rigoberta Bandini / Too Many Drugs

Roosevelt / Lovers

Science Fair, de Black Country, New Road

SG Lewis, Nile Rodgers / One More

Solå / Last Lines

St Vincent / Pay Your Way In Pain

Sufjan Stevens / Tell Me You Love Me

Taylor, de Zahara

Te quiero y lo çabê, de Califato 3/4

telepatía, de Kali Uchis

The Weeknd / Blinding Lights

The Weeknd / Save Your Tears

Ventura, de Maria Arnal i Marcel Bagès

Volveré, de Tronco

Zahara / MERICHANE

Zara Larsson / Look What You’ve Done Ver resultados