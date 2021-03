Maria Arnal i Marcel Bagés, top 3 en España, solo tras Camilo y ‘El Madrileño’

‘El Madrileño’ de C. Tangana se mantiene en el número 1 de la lista de discos más populares en España, ahora sí certificado como disco de oro por la venta a lo equivalente a 20.000 unidades.

Camilo es entrada directa al puesto 2 con el digno ‘Mis manos’ tras su promoción en ‘El Hormiguero’ y la buena aceptación de singles como ‘Ropa cara’, ‘BEBÉ’, ‘Vida de rico’ o ‘Machu Picchu’, que entra al puesto 20 de singles (más abajo lo hacen otros temas del álbum). Maria Arnal i Marcel Bagés logran una muy meritoria entrada al puesto 3 con el excelente ‘Clamor’, tras haber llegado al puesto 22 con el disco anterior y haberlo convertido en un sleeper. Además, este álbum es número 1 en la lista de vinilos más vendidos del país, desplazando a Shinova.

De esta lucha por el podio han quedado descolgados David Otero con ‘Otero y yo’, que ha de conformarse con el puesto 6; y Kings of Leon, que no aparecen hasta el puesto 13 con ‘When You See Yourself’ pese a ser el disco más vendido de la semana en Reino Unido. Zara Larsson llega al número 59 con el notable ‘Poster Girl’, disco que ha conseguido colocar en el puesto 12 en Reino Unido y en el número 3 en Suecia.

Otras entradas son las de ‘Shake Your Money Maker’ de Black Crowes en el puesto 32, ‘Road to the Sun’ de Pat Metheny en el puesto 48, ‘Retumban2’ de OVI en el número 79, y ‘Let’s Dance’ de Bowie en el 87 debido al buen funcionamiento de su vinilo.

