‘Spare Ribs‘ es uno de los discos importantes de este inicio de año. Sleaford Mods nos ofrecen otra obra seca, cabreada y desencantada. Pero esta vez bajo el signo de la pandemia y el Brexit. Y con una inspiración más melódica y post-punk, lo que amplía su paleta de colores (grises) habitual.

Para hablar sobre el disco y sus circunstancias, tenemos cita con el «bigmouth» Jason Williamson, recitador y autor de las letras. Pero la cosa se complica y pasamos varios días de febrero de tira y afloja, buscando un hueco que nos convenga a ambos. Las horas que me proponen son imposibles y viceversa; o se cancela la entrevista en el último minuto por imponderables varios. Así que, cuando al fin logramos coincidir vía zoom el pasado día 9 de febrero a primerísima hora de la tarde, no puedo evitar sentir que Jason se lo toma como un mero trámite algo fastidioso. Contesta de manera parca y algo ausente. Aunque, por suerte, a medida que van trascurriendo los minutos, se va animando.

En ‘Spare Ribs’ sonáis diferentes, más melódicos, ¿por qué? ¿Cómo construisteis la música de este disco? Leí que Andrew [Fearn] se había comprado una guitarra y usaba ahora una app de bajo para las canciones. Quizás esta pregunta sería más bien para él…

El sonido viene de escuchar más música basada en el sonido del bajo en vez de rap o hip hop. O al menos, de no aferrarnos tanto a esos géneros. No sé, en ‘English Tapas’, empezamos a experimentar mucho más. Imagino que este es simplemente el siguiente paso. Al menos para mí, desde el punto de vista vocal. Hacer la música fue lo mismo de siempre. La hizo Andrew primero en su casa, y luego nos pusimos juntos en el estudio. La manera en que la música fue concebida no ha cambiado, realmente.

Grabasteis el disco durante el confinamiento, ¿no?

Sí. Ya habíamos hecho cinco maquetas en enero del año pasado. Y el resto se grabó en julio. Básicamente, cuando aflojaron el confinamiento. Algunos de los temas de los que hablamos en algunas de las canciones giran alrededor de la pandemia. Simplemente, adopté la inspiración que me trajo… ¿Y eso ha hecho que el disco sea mejor? ¡Pues quizás! Tal como la pandemia nos empujó, probablemente ayudara. O quizás también los dos anteriores discos crearon la base para este, porque en ellos ya estábamos experimentando, forzándonos para ir más allá. Nosotros nunca hemos ofrecido precisamente basura a nuestro público, pero desde el punto de vista de algunos, esos discos eran algo peores y ahora dicen que hemos ofrecido nuestro mejor álbum. ¿Fue por la pandemia? Quién sabe.

Pero también había escrito mucho material sobre mi infancia; eso fue resultado de una lesión que tuve en la espalda por sobre ejercitarme en casa durante el confinamiento, porque todos los gimnasios estaban cerrados. Así que sí, estuvo bastante influenciado por la pandemia. Llevaba desde principios de 2019 planteándome hablar sobre la infancia en mis letras. Pero, aparte de eso, obviamente [la pandemia] influyó en el «artwork», en algunas de las canciones, en el título del disco, en el sentimiento que emana…

No sabía que tuviste espina bífida de pequeño.

Sí. Aún sufro de lesiones de espalda de manera ocasional. Me operaron cuando tenía once años. Eso [la lesión] fue lo que me trajo mi infancia a la memoria.

Sobre las colaboraciones con Amy Taylor (de Amyl and the Sniffers) y Billy Nomates, ¿cómo surgieron?

Conocíamos a Amy porque está en nuestro mismo sello y somos fans de su grupo. Cuando tocamos en Australia le preguntamos si estaba interesada en hacer algo con nosotros y dijo que sí. Y Billy Nomates era alguien que teníamos que conocer: hace un par de años apareció, empezó a colgar su música en Instagram y nos hicimos muy fans. Firmó con el sello Invada Records de Bristol, que son amigos nuestros, nuestro manager es su manager… Así que la nuestra era una relación que surgió de manera natural y le preguntamos si quería que la invitáramos a nuestro disco. ‘Mork n Mindy’ ya estaba escrita dentro de mi cabeza, y pensé que podría funcionar para Billy. Porque primero la grabé solo con mi voz, pero no funcionaba bien, así que pedí que cantara el estribillo, pero luego le di dos estrofas más, hasta que convirtió la canción en una pelea. Ella es absolutamente brillante.

Con Amy fue bastante más difícil, porque en aquel momento ella estaba en Melbourne y tuvimos que hacerlo todo a distancia, enviándonos los fragmentos por e-mail… Tomó un par de semanas pero… lo niquelamos (sonríe). Para mí, las dos colaboraciones son los puntos álgidos del disco, realmente.



Sobre el título del álbum, ‘Spare Ribes’, yo lo entiendo con un doble significado, el de «costillar» (algo sabroso), pero también el de «costilla intercambiable». Esta idea aparece una y otra vez en el disco, que nosotros, las personas, somos material de recambio para el sistema.

Sí, sí, sí. Hace referencia a cómo la gente está considerada como algo secundario, por debajo de la preservación de nuestro modelo económico. Esa sensación de que la sociedad ha sido sustituida por el beneficio y las ganancias, que todos somos desechables en pro del beneficio por aquellos que dirigen nuestro país… que además han sido elegidos por esa misma gente. En Inglaterra estamos viviendo una época de mucha corrupción. Tenemos un gobierno muy, muy corrupto. Está vendiendo de forma fraudulenta todo lo público, bajo las ideas de nacionalismo y patriotismo, bajo la idea de que el país podría mantenerse por sí mismo. Pero dejar la Unión Europea lo ha dejado tullido. Así estábamos cuando irrumpió la pandemia. Y cuando empezó, apenas se nos ofrecieron detalles ni información sobre qué debíamos hacer. Hubo pánico, muchas malas decisiones, y la idea inicial que prevaleció entre las mentes pensantes del gobierno fue la de anteponer la economía a las personas. Y eso fue lo que me hizo pensar de que todos somos potencialmente prescindibles. Daños colaterales. «Spare Ribs».

«Boris Johnson es jodidamente horrible. Vergonzoso. Lo que es más vergonzoso es: ¿cómo podemos estar gobernados por semejante idiota?»

El Brexit y los tories son muy protagonistas del disco (el tema ‘Shortcummings’ va dedicado al consejero de Boris Johnson, Dominic Cummings). Así que te pregunto qué opinas de Boris Johnson (aunque ya lo imagino).

Es jodidamente horrible. Vergonzoso. Lo que es más vergonzoso es: ¿cómo podemos estar gobernados por semejante idiota? La gente dice que es inteligente. Pero yo no puedo encontrar ninguna inteligencia en la corrupción o en la estupidez o en la codicia. O en la ingenuidad. No tiene visión, ni moral. Todo parece muy desfasado, como de antiguos políticos victorianos. Esta gente debería ser apartada. Son idiotas. Merecen desaparecer. Son enemigos de la especie humana. Son los enemigos, lo opuesto al progresismo. ¡Y progresismo es lo que necesitamos! No podemos seguir caminando en círculos, estos círculos de corrupción, de provecho individual; no podemos seguir en esta lógica de, simplemente, centrarnos en el capitalismo estricto. Y eso es lo que es Boris Johnson. Un ser humano desfasado. En los próximos tiempos por venir, será visto como alguien que estaba completamente ajeno a su tiempo.

¿Cómo os está afectando el Brexit como artistas? ¿Habéis tenido algún problema a la hora de organizar vuestra gira europea?

No. Todavía no. Estamos vendiendo entradas, pero no sé, cuando llegue el momento de dar esos conciertos, cómo nos afectará. Imagino que nos está afectando menos que si fuéramos un grupo más pequeño.

Muchas de tus letras atacan a los políticos, pero también apuntas hacia el comportamiento de la gente que te rodea. ¿Crees que la gente «corriente» tenemos realmente alguna responsabilidad en la deriva de la sociedad? ¿O, por el contrario, que no podemos ejercer ningún tipo de responsabilidad por la manera en que el mundo está dominado por las élites y las grandes corporaciones?

Mmmm. Buena pregunta. La cuestión es el porqué. Pero, ¿hacia dónde nos dirigimos? Nosotros, como personas, necesitamos saberlo, necesitamos un horizonte. Actualmente, en muchos países, gran parte de la gente quiere el fascismo, gran parte quiere ese tipo de gobiernos. Y hemos de tener en consideración todos esos votos, nos guste o no. Todo depende en gran parte de si esa gente que está siendo engañada, está siendo víctima de propaganda o falsa información. Es muy debatible. En estos momentos, obviamente, la respuesta a eso es alcanzar un nivel de conocimiento que deje atrás todo esto, que supere el mecanismo del capitalismo, de la codicia. Pero, ¿quién sabe si alcanzaremos ese punto o si todo va a ser una lucha constante durante el resto de nuestras vidas?

Precisamente, el Brexit ganó por esa propaganda y todas las falsas noticias, tan difíciles de controlar. Es difícil desarrollar el pensamiento crítico con semejante bombardeo.

No sé si será alcanzable, porque esos niveles de control han llegado para quedarse. No veo el punto en que puedan llegar a irrumpir una sociedad de pensadores críticos. No va a funcionar en este sistema, porque necesita a mucha gente en la base haciendo todo el trabajo por el salario mínimo, para alimentar a la gente del medio y para alimentar a la gente en la cima. Es así como funciona. Así que… creo que está muy jodido, realmente (risas).

¿Te has enfrentado alguna vez a problemas legales en tus letras en Reino Unido?

No. Nunca.

Porque aquí tenemos a un rapero enfrentándose a penas de prisión por tuits y letras contra la monarquía (entre otras cosas).

Aquí puedes atacar la monarquía, sí. Nadie hace nada contra ellos. La opinión pública nunca protesta. Todo lo que hacemos es simplemente lamentarnos. Así que, si estás en la cima y miras hacia bajo y ves a las masas sólo lamentándose, ¿qué? Sabes que nadie se va a movilizar, y que vas a pasar por ello tranquilamente.

«Aquí puedes atacar la monarquía, sí. Nadie hace nada contra ellos. La opinión pública nunca protesta. Todo lo que hacemos es simplemente lamentarnos»

En ‘Nudge IT’ pareces criticar a otros artistas que van de falsos «héroes de la clase obrera». En vuestros discos siempre hay algún tema en que atacas esa postura (como ‘Bronx in a Six’ en ‘Key Markets’). ¿’Nudge It’ es contra alguien en concreto?

No quiero dar nombres, no quiero hablar de la gente que, para mí, es la responsable de esta canción. Pero sí. Por supuesto que hay bandas en este país que… pero no un grupo en particular. Es terrible, no puedo creer que vayan así a ningún lado. Es horrible. Angustiante. Hay gente que se hace pasar por algo que claramente no es. Y, cuando se lo señalas, se justifican con un montón de gilipolleces. Por eso escribí esta canción.



«Todo hombre ha de plantearse cómo han considerado a las mujeres. Mujeres como objetos sexuales, mujeres sólo como conquistas potenciales»

En vuestro Facebook publicasteis un mensaje contra la misoginia y el sexismo [que ahora no logro localizar]. ¿Crees que ha cambiado tu punto de vista sobre estos temas en los últimos años?

Sí. Porque es lo correcto. Creo que todo hombre lo ha de hacer, ha de plantearse la manera en que mira a las mujeres, ha de plantearse cómo las han considerado. Mujeres como objetos sexuales, mujeres sólo como conquistas potenciales. O mujeres como seres humanos. Los hombres han crecido viendo a las mujeres meramente como potenciales parejas sexuales, así todo el rato. Y después hay gente que lo justifica en plan «es que es así como funciona la naturaleza masculina». No. Eso es falso. Es sobre respetar a las mujeres, pero no sólo eso. Es sobre la falta de conciencia sobre cómo las mujeres han contribuido; a la música, al arte, a todos los sectores. El mundo sería mucho mejor si las mujeres fueran más visibles en el panorama. Pero, obviamente, el patriarcado mantiene a las mujeres por debajo por una razón. Y esa razón es impedir el avance de la humanidad. Que las mujeres estén por debajo es algo fomentado en el sistema capitalista. Queríamos representar a las mujeres en este disco, por eso buscamos a propósito mujeres para colaborar.

Pero, volviendo a tu primera pregunta. Sí, yo solía ser muy misógino, muy sexista y un completo ignorante de las mujeres, de su rol y de su existencia ante mis ojos. Así que ha sido algo muy reciente [mi toma de conciencia]. Me ha llevado mucho tiempo.