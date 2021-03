Ni la pandemia ha parado el crecimiento de Bad Gyal, que empezaba 2020 con el exitazo de ‘Zorra’ (y con ‘Alocao’ todavía coleando). Aunque tuvo que cancelar su gira y posiblemente retrasar sus planes, fue compartiendo singles que han calado en el público como ‘Tu eres un bom bom’, ‘Aprendiendo el sexo’ y, especialmente, ‘Blin Blin’, que ya iguala en streamings a ‘Hookah’ y ‘Santa María’ sin haber pasado ni cinco meses desde su lanzamiento. El (polémico) remix de ‘Zorra’ y el recién estrenado ‘Pussy’ parece que se suman a esa lista de éxitos, y aún tiene ases guardados dentro de ‘Warm Up‘, su tercer EP, que ha llegado por fin este viernes. Hace más de tres años de ‘Worlwide Angel’ y las diferencias en su popularidad, en sus canciones y en ella misma son notables. Aunque al ser una entrevista de promo, el tiempo es muy limitado, intentamos hablar con ella de lo que representa como artista, de su evolución y de sus nuevas canciones.

‘Warm Up’ sale tres años después de ‘Worldwide Angel’ y el panorama es súper distinto, tanto en tu estatus como en la situación por la pandemia. ¿Cómo vives este lanzamiento en un momento así? A nivel de giras y bolos, e incluso de que pongan tus temas en clubs…

Pues es lo que hay, intento no pensarlo mucho. Ya… como que nos hemos adaptado a esta situación y es mejor no hacerse muchas pajas mentales con otra situación. Que se solucione, y de momento lo que nos queda es sacar música para que la gente baile y para que se lo pasen bien… es lo que nos queda. De cara a verano, si se puede, se hará algún bolillo, pero igual que antes no creo que se pueda este verano.

No has incluido ninguno de los temas publicados desde ‘Worlwide Angel’: ‘Más raro’ y ‘Open the Door’ quedan muy lejanos, pero sí que había quien apostaba por ‘Hookah’, ‘Zorra’ (original) o ‘Santa María’.

Es que también me quedan muy lejanos. Me siguen gustando, pero siento que me encuentro en otra etapa ahora. No tendría sentido.

‘Warm Up’ incluye finalmente cuatro temas ya publicados y cuatro temas nuevos (‘Gasto’, ‘Iconic’ ‘Judas’ y ’44’). No me han pasado los créditos así que solo sé, por tratarse de una vieja conocida, que Supa Dups repite en ’44’: ¿con quiénes más has decidido contar para la producción de las demás?

Pues ‘Iconic’ está producida por Fakeguido, aunque El Guincho y Raúl Sánchez también han metido mano. En ‘Gasto’ el beat es de Guincho también y, en cuanto a ‘Judas’, el beat es de Nelly El Arma Secreta y Guincho también metió mano.

De las cuatro canciones ya publicadas, ‘Aprendiendo el sexo’ parece que ha pasado más desapercibida, pero a mí me encanta, además me recuerda mucho a ‘Slow Wine’.

Sí, tiene un vibe como del sonido del principio, ¿no? A mí también me gusta mucho. Además tiene unas cuantas metáforas ahí graciosas.

’44’ y ‘Judas’ son dos colaboraciones; la primera con Rema y la segunda con KHEA. ¿Qué te llamó la atención de ellos?

Rema es que me encanta su música y sus melodías, llevaba tiempo enganchada a ‘Beamer’, que es un hitazo que él tiene. En el caso de KHEA igual, me encantaba y sentía que podía encajar en ‘Judas’ y la verdad es que lo hizo súper bien.



Acaba de salir ‘Pussy’, no sé si ya tienes pensado siguiente single…

Sí… aún no se puede decir, pero sí que vienen más videoclips.

«Nunca voy a dejar de expresar lo que siento y mi opinión, y más si siento que me afecta a mí o a compañeras del género»

Justo al hilo de ‘Pussy’ y su censura en Youtube publicaste un post en Instagram, también en respuesta a las palabras de Arcángel. Comentabas que una mujer merece respeto exprese o no exprese su sexualidad, y esto es algo que ha estado muy presente desde el principio en tu música. En este sentido has sido y eres un referente para muchas chicas.

Tal cual. Es que yo nunca voy a dejar de expresar lo que siento y mi opinión, y más si siento que me afecta a mí o a compañeras del género, ¿sabes? Así es como yo soy, no puedo hacer otra cosa.

«Yo tengo de todo, mariquitas poppies, mariquitas canis, chicas canis, chicas pijas, tengo de todo tipo de público»

Leía hace poco sobre cómo eres un icono especialmente para chicas canis, y para chicos maricas…

Bueno, yo tengo de todo, mariquitas poppies, mariquitas canis, chicas canis, chicas pijas, tengo de todo tipo de público.

Sí, sí. Pero te lo menciono porque te quería preguntar tu opinión sobre esto. Lo hablaba hace poco con La Dani en otra entrevista, que veo entre las canis y los maricones una relación de hermandad o de alianza que viene desde el instituto incluso. Te mencionó a ti y al final concluimos que no sabíamos de dónde venía pero que eso era un hecho: que hay de todo obviamente, pero en general está ese apoyo mutuo. Quizás la fuerza, el descaro, el corte de mangas frente a los que te desprecian…

Total, total. Me parece muy interesante. Estoy muy de acuerdo en que todo eso que dices, es algo que hay en común… y creo que tiene que ver en por qué me siento tan apoyada por gente de este colectivo. Porque compartimos precisamente esa actitud de “si no te gusta, que te jodan, yo sigo por mi camino”. Es muy positivo.

«Para mí sería mejor que estuviera de moda hacer canciones más largas, porque es más fácil. Yo siempre tengo que quitar alguna parte que me gusta para que no se quede todo demasiado complejo»

Las canciones de este disco son mucho más cortas que las de los dos anteriores, imagino que no es casualidad, sino que es buscado…

Sí, es fijarte un poco en la tendencia de ahora y cuánto duran los temas que se pegan. Es lo que se lleva ahora en el business, al menos en el tipo de música que hago yo, que no es la misma que hace C. Tangana, no sé cuánto duran los temas en el álbum de C. Tangana, por ponerte un ejemplo, ¿eh? Que es otro tipo de proyecto. Pero yo creo que en lo urbano, y en los temas de clubs y tal, es lo que se lleva, y en la etapa que tengo ahora es lo que quiero hacer. Es lo que te deja con ganas de volver a escuchar y de que te encante la canción. A mí me pasa, ¿eh? Escucho una canción y digo “joder, qué larga, la han desperdiciado, qué mierda porque tiene un par de versos buenos, un estribillo que está bien, ¿pero por qué en la segunda vuelta han cambiado la letra? No, corta eso, corta ya”. A mí me pasa.

¿Será una tendencia y en unos años no habrá esa “necesidad” de hacerlas más cortas?

No sé lo que va a pasar, pero para mí sería mejor que estuviera de moda hacer canciones más largas, porque es más fácil. Yo siempre tengo que quitar alguna parte que me gusta para que no se quede todo demasiado complejo.

Fíjate que, no sé si será porque a mí me gustan más largas por lo general, pero yo eso lo noto a veces… no digo ya en tus canciones, sino en el panorama, por esta misma tendencia que comentas. Como que me da la impresión de que una parte podría haber dado más de sí, o que quizás hayan quitado algo que hubiese molado dejar.

No, si a mí también me pasa, si te digo la verdad. Pero siento que también es lo mágico, que te deje con ganas de más. Prefiero que me deje con ganas de más a que al final ya ni la esté cantando, ¿sabes?

Por ‘Fiebre’ te han preguntado muchísimo y has hablado muchísimo, claro… a mí me parece una de las mejores canciones en español de la última década. Y lo que te quiero preguntar yo es si te has planteado recuperarla dándole una vuelta, ahora que ha pasado tiempo, que tienes canciones con los mismos o incluso más streams que Fiebre…

Uf, eso me lo piden muchísimo, mucho, mucho, ¡cómo me lo piden! ¡O que haga una canción parecida! Me lo piden muchísimo. A mí me apetece hacer un tema como a la misma velocidad, pero volver a coger ‘Fiebre’ no creo que lo vuelva a hacer, al menos ahora. Quizás dentro de un tiempo…



Es que leí en declaraciones tuyas a Shangay que tenías una espinita con ‘Fiebre’ y que te gustaría haber sacado esa canción en tu momento de popularidad y de medios actual. Por eso pensaba que igual te venía a veces la idea de sacarla, quizás con un remix con otra persona, colaborando con alguien.

De momento no me ha picado por ahí. De momento…

O incluso sorprendiéndonos con una versión en acústico. Hay un artista, Warmi, que tiene una cover de ‘Fiebre’ con la guitarra que se te pone la piel de gallina de lo bonita que es, ¡pero es que escuchas la original y también! Esa letra y esa melodía… veo ‘Fiebre’ muy adaptable porque la veo muy buena.

Pues muchas gracias, yo realmente también creo que sí que lo es, es muy buena… y creo que sí que quizás podría rescatarla de otra forma. Pero necesitaría más perspectiva en el tiempo, ¿sabes? Como para ver cuál puede ser el mejor matiz, la mejor forma de abordarla. Cuando lo haga, lo quiero hacer bien.

Ese punto romántico de ‘Fiebre’ también está en otras canciones tuyas menos conocidas como ‘Tu moto’, o como una de las primeras, ‘Turn Me On’ de ‘Slow Wine’, que es una canción que me parece preciosa. Lo de “tienes a La Alba, quieren a Bad Gyal” es top…

(ríe) ¡Ay, gracias! Sí que quedó guay…

…y justo te quería preguntar por ‘Slow Wine’, por cómo ves ahora ese disco. Aparte de los megahits que fueron ‘Fiebre’, o también ‘Mercadona’ y ‘Jacaranda’, me parece que ‘Slow Wine’ tiene una esencia muy especial, y no sé qué te evoca a ti pasado este tiempo.

A ver, los veo lejanos ahora mismo, pero por supuesto me siguen gustando. Siguen teniendo su gracia para mí y me sacan una sonrisa, porque era una época de mi carrera en la que yo estaba defendiendo lo mío y, aunque les vea defectillos, me siguen gustando.

Otro «blast from the past»: me sorprendió muchísimo que ‘Tra’ no fuese single, desde la primera vez que escuché el disco vi como muy claro que lo iba a ser, “las niñas quieren tra” ha acabado siendo de tus frases más icónicas, etc. ¿Estaba pensado y al final no, o nunca….?

Qué va, qué va, salió así. Es que era un momento en que no había tanta estrategia, o no nos planteábamos todo tan pensado; era hacerlo y sacarlo. No estuvo nunca en la mesa sacar ‘Tra’ de single, no se nos pasó por la cabeza, aunque no hubiese sido mala decisión sacarlo como single. Me sigue gustando, aunque ahora esté en otra etapa.

Me mencionas mucho “esta etapa”, diferencias con tus temas antiguos, que los ves más lejanos, etc. ¿Qué significa para ti esta etapa, la actual?

Pues a mí me gustaría que la gente disfrutase esta etapa, que aprovechasen este tiempo que es un poco raro para gozárselo, que lo vivan como siempre lo han vivido, aunque sea un poco más difícil, pero que siga la esencia de Bad Gyal, que es hacer lo que te dé la gana, vive, goza, sé libre, disfruta, y ya.

«Yo ahora hago una música más convencional, más hit, así que me mola también tocar esos palos y que aun así queden hit»

Me flipa el último disco de Soto Asa, y ‘Kiyaera’, tu colaboración, me parece uno de sus puntos fuertes. Cuéntame cómo fue crear esa canción.

Fue muy guay, él me la mandó ya pensando en mí, y yo quise ir a por todas y meterle el verso más guapo posible. Al final es un reggaeton dentro del estilo de él, bastante criminal, de club, oscurillo, y para mí siempre es un placer currar con él, porque es único en lo que hace. Yo ahora hago una música más convencional, más hit, así que me mola también tocar esos palos y que aun así queden hit, ¿sabes? De hecho yo arreglé cositas de mi parte para que entraran al estribillo más potente.



«Luego me enteré de que Karol G quería subirse al remix de ‘Zorra’. Le dije “buah, si lo hubiera sabido, también te montabas tú”»

Ha habido polémica con el remix de ‘Zorra’ junto a Rauw Alejandro. No solo por hacer un remix de esa canción con un hombre, sino por sus versos. Hay quien dice que se pierde el punto subversivo y el mensaje de empoderamiento de la original y se convierte en una canción mucho más típica.

A ver, a mí me hizo mucha ilusión cuando me enteré de que Rauw quería estar en el remix, es de mis artistas favoritos, me parece brillante y lo está petando, era una gran oportunidad para mí… y a nadie le molesta la canción de Pimpinela ni le parece machista ni nada de eso, ¿no? Pues yo lo vi como hacer un Pimpinela versión urbano 2021, y ya está. ¿Y que hubiera estado guay con una chica? Pues sí, hubiera estado muy guay. ¿Que ninguna chica se quiso montar? Pues también. Ninguna chica se quiso montar. Surgió con Rauw y ya está. Luego me enteré de que Karol G quería también porque hace poco hablé con ella y me lo contó. Le dije “buah, si lo hubiera sabido, también te montabas tú”. Pero obviamente si se me presenta una oportunidad como Rauw Alejandro, me parecía absurdo decir que no.

No te quiero robar más tiempo, que me dicen que tengo que terminar ya, pero me has dejado sorprendido con lo de Karol G, no tenía ni idea.

Bueno, son cosas que he hablado yo con ella… ahora lo he soltado porque, no sé, estaba guay y me ha apetecido soltarlo. Pero la gente hay muchas cosas que han pasado y no sabe (ríe)