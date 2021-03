All Diese Gewalt prueba que los Depeche del siglo XXI también son una influencia

‘ANDERE’ ha sido en semanas recientes la canción ganadora de la 42ª edición del JNSP Song Contest de nuestros foros. Presentada por el usuario 20thcenturyboy, nos permite conocer el proyecto alemán All Diese Gewalt, ideado por Max Rieger, cantante y guitarrista de un grupo llamado Die Nerven, más orientado hacia el pop-rock.

Como All Diese Gewalt ha publicado dos discos, el último de los cuales salía al mercado a finales de 2020, para dar continuidad a ‘Welt in Klammern’ (2017), donde destacaban canciones como ‘Maria in blau’. ‘ANDERE’ era un disco mucho más refinado, con la influencia muy bien asumida de gente como Depeche Mode (los del siglo XXI, los de ‘Playing the Angel’, nunca los de los 80), los nórdicos GusGus o los Radiohead de ‘Kid A’. Estamos hablando de una electrónica introspectiva, cuya cumbre es la canción titular, nuestra «Canción del Día» para este domingo.

Situada estratégicamente al final de la secuencia, ‘ANDERE’ es la cumbre del álbum con su estructura in crescendo y su exquisito minimalismo. La letra recuerda de nuevo a los de Martin Gore, pues una de sus escasas frases apela tanto a ‘Photographic’ como a ‘Music for the Masses’ (ese “Neue Bilder für die Massen”), pero el sentido aquí es más profundo. Parece buscar Rieger ser «OTRO», “hermoso e insuperable”, “fuerte e indomable”. Su consuelo de que “hay otros” parece apelar a que haya «otras» formas de ser.

El tema termina con una sucesión de referencias a dispositivos digitales que solo puede remitirnos a ‘OK Computer’. El artista ha contado en una estrevista que se encontró todas estas referencias grabadas en un altavoz que le habían prestado y que le parecía que le daba un aire melancólico.



