ROSÉ de BLACKPINK triunfa aparcando el sonido maximalista de la girl band

BLACKPINK han vuelto a triunfar en todo el mundo con ‘THE ALBUM‘, su mini disco de consagración en el mercado internacional, pues ha sido top 2 en el Billboard e incluye su éxito con Selena Gomez, ‘ICE CREAM’. Sin embargo, las aventuras en solitario de sus cuatro integrantes -Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa- se pueden contar con los dedos de una mano a pesar de lo común que es esta práctica en el universo del k-pop: JENNIE lanzó ‘SOLO’ en 2018, amasando cerca de 300 millones de reproducciones en Spotify a día de hoy, y ahora ha sido ROSÉ quien ha publicado su primer proyecto a solas, ‘R’, que incluye el single ‘On the Ground’, actual número 25 en el chart global de la plataforma sueca, y un segundo tema llamado ‘Gone’.

La idea de ROSÉ para ‘R’ parece haber sido dejar a un lado las superproducciones pop por las que son conocidas BLACKPINK para indagar en su lado más vulnerable, y tanto ‘On the Ground’ como ‘Gone’ pueden considerarse baladas. ‘On the Ground’ habla de la fama para expresar que el amor es más importante que el sueño de formar parte de una exitosa girl band: Rosé ha «trabajado toda su vida» para llegar donde está, pero nada más le importa en este mundo que esa persona a la que no puede «quitarse de la cabeza». «Cuando consigues (tu sueño), te das cuenta de que el oro es solo plástico» es el sabio mensaje que deja esta bonita composición de producción híbrida entra la canción de cantautor de los años 2000 (por guitarras y melodías) y el pop electrónico millennial de Selena Gomez, a la que ROSÉ recuerda por voz; o LAUV circa ‘I Like Me Better’. ‘On the Ground’ une la balada acústica hecha para cantar a pleno pulmón con un drop electro un tanto pasado de rosca, y en ningún caso la personalidad de ROSÉ termina de hacerse notar demasiado, pese a lo íntimo de la letra.

Por su lado, ‘Gone’ profundiza más que ‘On the Ground’ en su condición de balada, pues en su composición no asoma drop de ningún tipo: la voz de ROSÉ, una guitarra eléctrica que marca melodía y ritmo y unos coros son apenas los ingredientes presentes en esta bonita canción que recuerda a ‘Love Yourself’ de Justin Bieber, pero que no deja la misma huella, y que tampoco versa sobre el amor propio, sino sobre una dura ruptura que ha dejado a ROSÉ como si le hubiera pasado un coche por encima. Lo dice ella cuando usa la expresión «¿por qué has tenido que chocarte conmigo y darte a la fuga?». A pesar de lo delicado de la composición, ROSÉ está llena de «odio» después de la ruptura y ojo porque le sale la vena de bruja en un punto de la canción: «odio verte con alguien nuevo, os pondré una maldición a ella y a ti».





