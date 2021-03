Las mejores canciones del momento: marzo 2021

Renovamos nuestra playlist con “Las mejores canciones del momento” con algunos de los temas de nuestros “discos de la semana” recientes, esto es, Maria Arnal i Marcel Bagés, Lana del Rey, Sleaford Mods, C. Tangana y Nick Cave. También hemos conocido novedades jugosas de los álbumes más y menos próximos de La Casa Azul, Zahara, Laura Mvla, girl in red, Silk Sonic, Los Pilotos, Joana Serrat, Wolf Alice, Espanto, Japanese Breakfast o Peach Tree Rascals, en este último caso un EP que sale este viernes.

Ya están de hecho en la calle los de Nick Jonas, The Anchoress y La Prohibida; y no olvidamos las alegrías que nos dio a finales de 2020 Kali Uchis, ahora viral, como merecía. Gracias, TikTok. Completamos la playlist con canciones que nos han gustado entre mucho y muchísimo de la gran Babi, Betacam, Porter Robinson, Deb Never, Glüme, Julien Baker, Ashe con FINNEAS y No Rome junto a Charli XCX y The 1975.

Maria Arnal i Marcel Bagés / Ventura

Babi / Incondicional

C. Tangana / Ingobernable

La Casa Azul / Entra en mi vida

Zahara / Taylor

Laura Mvula / Church Girl

Porter Robinson / Look at the Sky

Nick Jonas / This Is Heaven

Los Pilotos, Pedrina / Cenizas en el piso

Kali Uchis / telepatía

Deb Never / Someone Else

Sleaford Mods / Nudge It

Peach Tree Rascals / Leave Me

girl in red / Serotonin

Silk Sonic / Leave the Door Open

The Anchoress / The Art of Losing

Wolf Alice / The Last Man on Earth

Joana Serrat / Pictures

Betacam / Lo único que tengo

Japanese Breakfast / Be Sweet

Nick Cave, Warren Ellis / White Elephant

Xenia Rubinos / Did My Best

All diese Gewalt / ANDERE

Lana del Rey / White Dress

La Prohibida / Determinista

Espanto / Fiesta sorpresa

No Rome, Charli XCX, The 1975 / Spinning

Ashe, FINNEAS / Till Forever Falls Apart

Glüme / What Is a Feeling

Julien Baker / Hardline

