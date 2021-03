Islandia merece ganar Eurovisión 2021

El islandés Daði Freyr ha sido para muchos el ganador moral de Eurovisión 2020 -cancelado por la crisis de la covid- después de que el tema que presentaba, ‘Think About Things’ y su absurda coreografía se viralizaran durante la cuarentena. Había curiosidad por averiguar cuál sería su propuesta para la edición de este año, que sí se va a celebrar. Y no decepciona, en parte porque Freyr ofrece exactamente lo que se esperaba de él, en parte porque incluso se supera.

’10 Years’ es el tema con el que Daði Freyr representará a Islandia en Eurovisión en mayo junto a la banda Gagnamagnið («plan de datos»), en la que toca su mujer, Árný Fjóla Ásmundsdóttir. Este «dato» es importante porque ’10 Years’ está dedicada a la relación que ambos mantienen desde hace efectivamente «10 años», y la letra es una carta de amor de él hacia ella. «Llevamos juntos una década, y sigo queriéndote cada día más» es el mensaje con el que empieza esta composición nada parca después en ñoñerías tipo «no me convertí en mí mismo hasta que te conocí», «cada día nuestro amor encuentra nuevas maneras de crecer», «me gusta todo sobre ti» o «eres tan fascinante que no recuerdo la última vez que me aburrí».

La canción, que va 8ª en las apuestas, por delante del electro-swing de Malta, la balada llorica de Suiza, el indie-rock dosmilero de Italia o el pop llenaestadios de Suecia, entre otros, sigue la línea disco de ‘Think About Things’ pero, mientras la melodía busca más bien el dramatismo clásico de ‘I Will Survive’, la música presenta un sonido de sintetizadores más actual y electrónico que recuerda a bandas tipo Metronomy. Lo mejor, sin embargo, es que ’10 Years’ vuelve a no tomarse a sí misma nada en serio, como demuestra la actuación en directo que ha preparado el grupo para la ocasión y en la que Daði Freyr y compañía vuelven a hacer de las suyas, mientras el videoclip oficial aún ha de ver la luz.

El bailecito de ‘Think About Things’ hace acto de presencia en el directo de Daði Freyr og Gagnamagnið pero su anecdótico protagonismo sugiere que el islandés no ha buscado un nuevo viral a la desesperada. En realidad, su carisma y gracia naturales hacen el resto para armar una actuación que, a propósito o no, parece reírse del circo que Eurovisión representa, como Chikilicuatre pero con talento. Ahí están ese inicio orquestal solemne, casi fúnebre, que no pega nada; esos teclados futuristas que echan chispas como Katy Perry, o esa entrada en escena de un coro infantil con la que de repente te parece estar viendo un gag de Monty Python. Sumándole a lo cómico que la canción es buena, Daði Freyr merece a todas luces ganar Eurovisión 2021.

Sobre su vuelta a Eurovisión, que este año se celebra en Países Bajos, el cantante ha declarado: «Estoy muy emocionado. La razón por la que competí en Söngvakeppnin 2020 es intentar experimentar de primera mano Eurovisión con la compañía de Gagnamagnið. Siempre hemos querido saber cuán lejos podemos llegar en la competición y esto no será diferente este año». Puedes comentar ’10 Years’ o todo lo relacionado sobre Eurovisión en nuestros foros.