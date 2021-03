Garbage estrenan su himno anti-patriarcado, ‘The Men Who Rule the World’

Garbage han anunciado que su nuevo disco ‘No Gods, No Masters’ sale el 11 de junio. El primer adelanto es ‘The Men Who Rule the World’ y ya está disponible. Se trata de un tema de rock electrónico de espíritu combativo por el que parecen asomar diversas influencias. Si las guitarras son un poco Prince, el gancho «money, money, money» parece inspirado en ABBA, pero en ‘The Men Who Rule the World’ manda ante todo la fuerza de las guitarras y los sintetizadores. Estos son un poco Yeah Yeah Yeahs, pero lo mejor es que a ellos se suma el sonido de una máquina tragaperras a modo de instrumento. Puedes comentarlo en el hilo de Garbage en nuestros foros.

Un tema, por otro lado, abiertamente anti-patriarcado, como Garbage dejan claro en su primera frase: «los hombres que gobiernan el mundo han montado un desastre de la hostia, esta es la historia del poder, y de la adoración del éxito». Antes de convertir la frase «odia al violador, destruye al violador», de manera significativa, en un gancho infalible que triunfará en los conciertos cuando estos puedan tener lugar, pues está hecho para ser gritado a pleno pulmón e incluso logra acercar el tema a la categoría de himno, Shirley Manson y compañía ofrecen su solución (idealista) a la crisis: «salvemos todos los animales, salvemos todos los calamares, carguémoslos en el buque maternal junto a los ancianos y los niños, salvemos las grandes obras maestras, y hagamos que mentir otra vez sea un crimen, para poder ver sangrar a todo aquel lleno de odio».

Sobre su próximo disco, que llega un lustro después de ‘Stranger Little Birds‘, y cuando este año se cumplen dos décadas desde el lanzamiento de ‘Beautiful Garbage’, Garbage han emitido el siguiente comunicado: «Este es nuestro séptimo disco, y su significativa numerología ha afectado el ADN de su contenido: las siete virtudes, los siete dolores (de la Virgen María), los siete pecados capitales. El disco ha sido nuestra forma de dar sentido a la locura de mundo en el que vivimos y el impresionante caos en el que nos vemos envueltos. Es el disco que teníamos que hacer en este momento». El verano pasado repasábamos la interesante trayectoria de la banda por su 25 aniversario, subrayando lo bien que ha madurado «pese a lo que pronosticaron algunos».



