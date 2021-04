‘HOT HOT’, el pepino R&B de Bree Runway

Bree Runway es una cantante y rapera británica que te sonará si has visitado nuestros foros en alguna ocasión de los últimos meses, ya que la artista no solo ha sido propuesta en JNSP Song Contest por los foreros que participan, sino que además cuenta con su propio hilo. Así es el «hype» que está generando Bree entre nuestros lectores (y entre el público, Bree cuenta con más de 500.000 oyentes mensuales en Spotify) gracias no solo a la pegada de singles como ‘All Night’, ‘LITTLE NOKIA’ o ‘ATM’ con Missy Eliott, sino también a la espectacularidad de sus videoclips, de elevado presupuesto.

La artista huye de etiquetas, pero cita abiertamente entre sus influencias tanto a Lil’ Kim como a Britney Spears, tanto a los Neptunes como a Lady Gaga, tanto a Kelis como a Madonna, tanto a Queen como a la mencionada Missy Elliott. Y aunque Brenda Wireko Mensah también ha lanzado algún single de trap o de hiperpop (ha trabajado con EasyFun o Brooke Candy), o ha trabajado con MNEK u Olly Alexander de Years & Years, se nota que sobre todo está obsesionada con el pop, el R&B y el hip-hop de los años 2000 o con aquellos hits que fusionaban todos estos estilos: su mixtape de debut se titula ‘2000AND4EVA’, su mayor éxito ‘All Night’ parece de Ne-Yo o de la primera Rihana y su nuevo single samplea un tema de Busta Rhymes de 2006. Es hoy la «Canción Del Día».

‘HOT HOT’ basa su contundente base rítmica en la de ‘Touch It’ de Busta Rhymes, un tema de hip-hop y de la Costa Este que a su vez samplea ‘Touch It’ de Daft Punk. Lo que hace Bree Runway con él es transformarlo en un pepino de R&B-pop de lo más adictivo por la pegada de su estribillo «ride that boy face like a Yamaha / ride it real fast like a foreign car / I’m a big deal, he like «Oh my god»» que podrían haber interpretado su admirada Kelis o incluso las Pussycat Dolls. Entre menciones a Kate Moss o a Trey Songz, lo que ofrece Bree es un himno para el autoestima en tiempos de confinamiento.

Explica Bree: «La pandemia no ha sido buena para cabeza, pasar tiempo dentro de casa, todo el día en chánda… ha sido complicado sentir que estás buena. ¡Espero que este tema ayude! Normalmente para mí, (lanzar este tipo de temas) significa reafirmar mi poder y creer en mí porque nunca lo vas a poder hacer como yo. Quiero que mis fans nunca tengan miedo de potenciarse a sí mismos, ellos son la hostia y no necesitan esperar a que nadie se lo diga».

El videoclip de ‘HOT HOT’ vuelve a presumir de «budget» para situarse en los mundos de TLC, Christina Milian, Lady Gaga, Beyoncé o Jessica Simspon.