Godspeed You! Black Emperor han vuelto esta semana con un nuevo álbum que sucede a ‘Luciferian Towers‘ y no va a defraudar a sus seguidores. ‘G_d’s Pee AT STATE’S END!’, que fue escrito en la carretera y grabado durante la segunda ola de la pandemia, es otro álbum de post-rock marca de la casa, que será durante los próximos 7 días nuestro «Disco de la Semana».

El álbum incluye las «suites» habituales, con varias de las pistas formando conglomerados junto a otras sin las cuales no pueden terminar de entenderse. En la cara A, encandila especialmente el paso de ‘Job’s Lament’ a ‘First of the Last Glaciers’, y seleccionamos la primera como nuestra «Canción del Día» para este lunes por lo que tiene representativo sobre el sentido último de esta obra.

Si por título, ‘Job’s Lament’ puede apelar a los derechos laborales, la misma línea siguen las palabras del grupo cuando presentaba el disco, palabras indudablemente procedentes de la era Trump, pero aplicables también al capitalismo feroz que es el presente en Occidente:

«quítale el poder a la policía y dáselo a los vecinos a los que aterrorizan.

termina con las guerras interminables y los demás tipos de imperialismo.

pon impuestos a los ricos hasta que se empobrezcan».

Estructuralmente, ‘Job’s Lament’ es la típica grabación de Godspeed You! Black Emperor que empieza tranquila, pero en la que las cuerdas se van tensando poco a poco, hasta que en un momento al final del tema, la presión es insoportable. Puede ser una manifestación inminente de «antifas» a la que alude la nota de prensa, puede ser el daño que hagan las «armas» para enfrentarse a ella. Simplemente sabrás que el mundo no es el mismo después de esta nueva apisonadora de baterías, guitarras, pedales y arreglos de Godspeed, el grupo que mejor retrató el fin del mundo antes de que lo planteáramos de hecho.



