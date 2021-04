Years & Years no «deslumbra» de primeras con su discotequero nuevo single

Years & Years, que ha pasado de ser una banda al proyecto único de su líder, Olly Alexander, prepara para este año el lanzamiento de su tercer disco, especialmente esperado por su público pues llegará después del éxito de la serie de HBO ‘It’s a Sin‘ en la que Olly interpreta a su protagonista.

El nuevo disco de Years & Years será «bailable y eufórico» en palabras de este a NME, y de hecho no iba a ser así originalmente: Olly descartó un disco entero durante la pandemia porque ha explicado que, en ese momento, lo que le apeteció de verdad era componer «temazos» bailables. Y estos no sonarán a los 80 necesariamente, pero sí «capturarán su energía» pues, según Olly, ha buscado hacer canciones «trascendentes para la pista de baile».

El primer avance del próximo disco de Years & Years es ‘Starstruck’, que ya puede escucharse. Y no, no suena a los 80, sino más bien a Justice, mientras en lo melódico recurre al estilo ultra-popero de una Kylie Minogue. Un tema que se mueve entre el electro y el power-pop y que será un digna adición al repertorio más discotequero de Years & Years, sin realmente alcanzar la categoría de single histórico como un ‘Don’t Start Now’, al que se parece por estructura.

El tema no se debate entre sonar clásico o moderno, sino que directamente cae en lo genérico, pudiendo haber salido en 2005 o 2010. Y su letra incurre en lugares comunes típicos en estos temas de pop inspirados en el mundo astronómico: «toda la gente en esta sala no brilla como tú, si pudiera meterte en una botella, te sorbería como si fueras jugo cósmico». ‘Starstruck’ se pega gracias a su post-estribillo «giving you up-up-up», todo un acierto, pero esto significa que el gancho llega un poco tarde: lo que ocurre antes en la canción no está mal, pero tampoco es demasiado interesante.

Según Olly, ‘Starstruck’ “surgió una noche en un estudio a las afueras de Londres. No me acordaba de la última vez que había visto tantas estrellas juntas, porque no tienes la oportunidad cuando vives en la ciudad. Como todos tuvimos que parar, solo quería salir y bailar. Así que puse toda esa energía contenida en la música. ‘Starstruck’ es el subidón que sientes cuando estás con alguien que de verdad te gusta, es como agarrarte a esa sensación tan buena y no dejarla escapar. Como todos los demás, me he pasado el año entero metido en casa, y he querido crear algo muy positivo y divertido para la gente y para mí. No importa lo que hagamos o lo que seamos en esta vida, creo que todos nos merecemos tres minutos de éxtasis interestelar”.