MARINA detalla su disco y estrena ‘Purge the Poison’

MARINA ha anunciado que su nuevo disco ‘Ancient Dreams in a Modern Land’ sale el 11 de junio. Después de ‘Man’s World’, su single feminista hecho exclusivamente por mujeres, desde hoy es posible escuchar el segundo sencillo, ‘Purge the Poison’. Se trata de un tema de corte pop-punk, en la onda del primer disco de la artista británica o de cortes posteriores como ‘Bubblegum Bitch’ o ‘Forget’, lo cual incluye también ciertas peculiaridades vocales por la que es conocida (¿alguien recuerda cuando se la comparaba con Kate Bush?). En Twitter, MARINA había dado a entender que el sucesor de ‘Love + Fear’ será un «álbum de rock», lo cual este single parece confirmar.

Siguiendo con el concepto de esta era, ligado a la sororidad, ‘Purge the Poison’ vuelve a estar producida por una mujer, Jennifer Decilveo (la misma persona que ha producido ‘Man’s World’), que da brillo a las guitarras de esta canción, próximas al emo-rock de los años 2000. Inmediata como una canción de Paramore o, en la actualidad, Aitana, ‘Purge the Poison’ incorpora a su vez coros de cheerleader en ciertos puntos e incluso el sonido de lo que parecen unas palmas. Es una canción pegadiza e inmediata en su sonido adolescente y guitarrero pero sin dejar de lado la idiosincrasia de esta artista: su voz sigue siendo una de las más peculiares del pop actual, y la letra de la canción no conoce la sutileza ni las metáforas.

Si ‘Man’s World’ mencionaba a la «Madre Tierra muriéndose» o vinculaba el lujo de Hollywood con el dinero de jaques que «mataron a miles de homosexuales», destacando al papel protector de las mujeres en el mundo, la letra de ‘Purge the Poison’ vuelve a ser feminista y a ofrecer otra crítica sin filtros de la sociedad actual. El tema incluye referencias a la covid, en concreto a un «virus» que ha sido enviado por la «Madre Tierra» para que los «humanos aprendan» o «brujas» que «protegen el planeta» mientras «guardan solas cuarentena»; y apunta que «el racismo y la misoginia» ya no están «escondidos» o que el «capitalismo nos ha hecho pobres». En otro punto, el texto ruega que «Dios perdona a América por todas las guerras».

Después de un estribillo en el que MARINA expresa que «necesito limpiar el veneno de mi sistema» o desafía a los hombres (cisheteronortmativos, se entiende) advirtiéndoles «has olvidado que sin mí no irás demasiado lejos», la cantante ofrece otra buena dosis de referencias explícitas a la cultura popular. La segunda estrofa dice de ‘Purge the Poison’: «2007 fue el año en que la talla cero estaba de moda, Britney se rapó y lo único que hicimos fue llamarla loca, Harvey Weinstein ha ido a la cárcel, el MeToo ha revelado la verdad en toda su gloria, el fin de una historia». Entre lo políticamente consciente y lo abiertamente naíf, el puente afirma que la humanidad vive «en un nuevo orden mundial» y que la «vida tal y como la conocemos pertenece al ayer».

‘Ancient Dreams in a Modern Land’:

01 Ancient Dreams in a Modern Land’

02 Venus Fly Trap

03 Man’s World

04 Purge the Poison

05 Highly Emotional People

06 New America

07 Pandora’s Box

08 I Love You But I Love Me More

09 Flowers

10 Goodbye