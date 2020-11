MARINA lucha contra el heteropatriarcado en una pieza hecha solo por mujeres, ‘Man’s World’

MARINA ha publicado su nuevo single, ‘Man’s World’, primer adelanto de su nuevo disco, que la cantante británica ha terminado durante la cuarentena. Se trata de un tema en el que la artista canta contra el heteropatriarcado, un mundo en el que las mujeres han pasado de ser vistas como «brujas» a ser vistas como «putas», y en el que cuestiona los males de dicha sociedad: el daño que se ha hecho «a la madre naturaleza» y se ha matado «a miles de gays». No quiere «vivir en un mundo de hombres», concluye.

El tema se ha presentado junto a un vídeo que parece presentar su propia era «Chromatica», al tiempo que se recalca que toda esta pieza se ha hecho solo con mujeres. El tema es de Marina obviamente, lo ha producido Jenn Decilveo, la ingeniera de sonido ha sido Emily Lazar, el vídeo lo ha hecho un equipo creativo de mujeres y además habrá remezclas de MUNA y Empress Of.



La noticia de un nuevo single de Marina Diamandis sorprendía, pues, aunque no lo parezca porque la pandemia ha trastornado a todo el mundo completamente el sentido del tiempo, el último álbum de la cantante apenas salió el año pasado. El disco doble ‘LOVE + FEAR‘, publicado en dos partes, fue una decepción de crítica, pero dentro de que era un trabajo de pop blandito e inofensivo, se dejaba escuchar gracias a lo pegadizo de cortes como ‘Superstar’, ‘Orange Trees’ o ‘True’. Sin embargo, la experimentación de ‘FROOT‘ había pasado a mejor vida y se echaba de menos.

‘Man’s World’ llega cuando se han cumplido 10 años desde el lanzamiento de ‘The Family Jewels‘, el debut de Marina and the Diamonds. Fue el trabajo que dio a conocer a una interesante artista que sonaba a medio camino entre el electropop de la época y las extravagancias de Kate Bush o Regina Spektor. Mucho ha llovido desde entonces y el disco siguiente, ‘Electra Heart‘, el más aplaudido de su carrera y uno de los más icónicos de la era Tumblr, producía los mayores éxitos de su carrera gracias a la ayuda de Dr. Luke, especialmente los obtenidos por ‘Primadonna’ y ‘How to Be a Heartbreaker’.