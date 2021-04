girl in red se postula como novia perfecta en la acelerada ‘You Stupid Bitch’

girl in red es autora de algunos de los mayores hitazos de indie-rock de los últimos tiempos, como ‘we fell in love in october’, ‘i wanna be your girlfriend’, ‘summer depression’, ‘girls’ o ‘dead girl in the pool’. Su creciente éxito le ha llevado a colaborar con Finneas, hermano de Billie Eilish, en ‘serotonin‘, un corte marcado por las distorsiones electrónicas típicas del productor, que pasaba por nuestra sección «Canción Del Día» hace unos meses. Después de ‘rue’, ‘serotonin’ era el segundo adelanto de ‘If i could make this go quiet’, el disco que la noruega Marie Ulven publica el 30 de abril.

Desde ya es posible también escuchar el tercero, ‘You Stupid Bitch’, hoy la «Canción Del Día». Se trata de un corte más acelerado e inmediato que el resto, en el que los efectos electrónicos no toman en absoluto el protagonismo, sino que lo hacen las guitarras y los bajos, los cuales desprenden cierto carácter grunge. La producción de ‘You Stupid Bitch’ también busca la distorsión, pero el tema evoca más bien la urgencia de los primeros Bloc Party o los primeros Hard-Fi.

«No sabes lo que mereces» es la frase que resume el concepto de esta canción: girl in red juzga a una muchacha por tomar malas decisiones porque de quien debería estar enamorada, es de ella. «Maldita estúpida, ¿no te das cuenta de que yo soy la persona perfecta para ti?» La letra parece de Ed Sheeran o Shawn Mendes, pero no. «Es por eso que te terminan haciendo daño, nunca me escuchas, te doy consejos y te pones a la defensiva, y después vas y tomar las peores decisiones posibles».

Cuenta girl in red que la inspiración de ‘You Stupid Bitch’ le ha venido de una frase incluida en la película de 2012 ‘The Perks Of Being A Wallflower’ (basada en el libro de Stephen Chbosky), «aceptamos el amor que creemos que merecemos». En nota de prensa, Ulven explica que «siempre estaba ahí por esa persona, cada vez que le rompían el corazón iba directa hacia ella, pero ella nunca me veía más que como una amiga, a pesar de que sé que la habría hecho muy feliz. La esencia de esta canción es que estoy aquí para ti, pero tú te la sigues jugando con esa otra gente, y esa gente te sigue haciendo daño.



