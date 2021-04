¿Puede volver a petarlo Boza al margen de su homofobia?

Boza es un cantante de Panamá que en los últimos tiempos lo ha petado con ‘Hecha pa’ mí‘, un tema que ha sido top 5 en España y que acumula cerca de 300 millones de reproducciones en Spotify. El proyecto de Humberto Ceballos Boza no ha entrado aún en la clase de un Bad Bunny, un J Balvin o una Karol G, pues el resto de sus cifras están más cerca de una Paloma Mami, pero con 12 millones de oyentes en la mencionada plataforma sueca, tampoco se puede decir que sea un desconocido.

El artista, de 25 años, publicó su primer disco el año pasado, y a finales de aquel año se pegó un tiro en el pie (metafóricamente) cuando realizó unas declaraciones homófobas en Twitter. Hablaba de dedicar sus canciones «solo» a las «señoritas» y aludía a la homosexualidad en términos de un «tercer sexo» que no existe. Sí, en los tiempos de Bad Bunny, una persona que pregona su feminidad allá por donde va, las estrellas del reggaetón siguen decidiendo meterse en Twitter para expresar este tipo de sandeces, en pleno 2021.

- Publicidad -

En aquel momento, hace unos meses, algunos fans de Boza daban su carrera por acabada, pero él no se rinde y este año publicará su segundo disco, del que ya avanzado tres adelantos. Si Boza puede haber sido conocido, en algún momento, por su fusión de reggaetón, dancehall y canela, un estilo panameño conocido por la vulgaridad de sus letras, en ‘Por ti’, ‘No sé qué’ y ‘Ella’ apuesta por un reggaetón-pop y dancehall bastante refinados para el estándar de Boza. No era muy difícil superarlo, pero peores son las producciones de Anuel AA y el tío está en la cima.

El último de estos singles publicados, ‘Ella’, es una de las novedades de la semana que puedes escuchar en la playlist «Ready for the Weekend». Un corte de reggaetón-pop en el que sobrevuela la sensibilidad melódica de Drake, y que probablemente pasaría desapercibido si no fuera porque su estribillo puede contener el gancho «me gustas tú» más pegadizo desde el de Manu Chao. Confirmado: esto sí es un «guilty pleasure» y no escuchar a Soraya Arnelas. Una pena… todo lo demás.

- Publicidad -

Por otro lado, el vídeo de ‘Ella’ te hará querer haber escuchado solo la canción. Bien de sexualización barata y una pelea de energúmenos en este clip del que hay poco que destacar para bien: a lo sumo los estilismos, si son de tu gusto. Yo habría preferido un vídeo animado, como la portada del single, tan 6ix9ine, o mejor incluso, un lyric video. O nada.