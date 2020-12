‘Dákiti’ al fin es número 1 de singles en España

‘Dákiti’ de Bad Bunny sube esta semana del 2 al 1 en la lista de singles española. Termina así el reinado de dos semanas de ‘Tú me dejaste de querer’ de C. Tangana con La Húngara y Niño de Elche, que se mantiene en segunda posición. Bad Bunny ha publicado estos días su nuevo disco y la semana que viene muchas de sus pistas, si no todas, aparecerán en la clasificación, pues ya lo hacen en el top 50 de Spotify España casi al completo. El tema con Rosalía, top 6 en el chart global de la plataforma sueca, incluso puede ser número 1 directo.

La subida más fuerte de la semana es para ‘BICHOTA‘ de Karol G, que sube del 12 al 5, su mayor cumbre hasta la fecha. Por si había alguna duda de que el público estaba pasando página de ‘Tusa’ cuando esta sigue inamovible de la clasificación, donde aparece en el puesto 59 más de un año después de su lanzamiento, Karol G no se ha dormido en los laureles y ha conseguido que sus dos singles posteriores tampoco pasen desapercibidos. ‘Ay Dios Mío!’ veía la luz durante la cuarentena y entraba en el número 3… pero su éxito se ha cultivado más bien a la larga, llegando a sonar bastante en los últimos meses, más que cuando salió. Y ahora se consolida el éxito de ‘BICHOTA’.

Hablando de reggaetón, Nicky Jam y Myke Towers firman otra de las entradas de la semana en la lista con ‘Polvo’, que aparece en el puesto 21, mientras ‘Travesuras’ de Nio García con Casper Mágico lo hace en el 90. Los sonidos de la música urbana vuelven a gozar de un gran protagonismo en la clasificación y ‘Hecha pa’ mí’ de Boza entra en el número 34, ‘Yo no sé’ de RVFV en el 63, ‘Ponte pa’ mí’ de Justin Quiles en el 64 y ‘Baby’ de Sfera Ebbasta con J Balvin en el 99.

En cuanto al resto de novedades, ‘Prisoner’ de Miley Cyrus y Dua Lipa entra en un discreto puesto 26 a pesar de lo sonado de esta colaboración, y aún peor, ‘Monster’ de Shawn Mendes y Justin Bieber lo hace en el 41. La misma Dua Lipa vuelve a asomar en lista con el remix de ‘Levitating’ con DaBaby, top 88. Finamente, ‘Life Goes On’ de BTS entra en el número 76.