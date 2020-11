En diagonal: Bad Bunny sigue sin encasillarse pero deja el perreo a un lado

Bad Bunny ha hecho lo que nadie espera que haga la mayoría de artistas, esto es, publicar tres álbumes de estudio en un solo año. Puede trazarse la historia de 2020 a través de los lanzamientos de Benito: ‘YHLQMDLG‘ salía a finales de febrero, antes de que la palabra «coronavirus» se adueñara de nuestras vidas; más adelante, ‘LAS QUE NO IBAN A SALIR‘ veía la luz en medio de la cuarentena, y ahora ‘EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO‘ cierra el año con un título medio apocalíptico cuando ya se vislumbra luz al final del túnel.

El nuevo disco de Bad Bunny sorprende por sus pocas aproximaciones al reggaetón. Apenas los encontramos en la colaboración con Rosalía, ‘LA NOCHE DE ANOCHE’, que opta por la melancolía de ‘LA CANCIÓN‘ en lugar de por el perreo de ‘Con Altura’; sin dejar demasiada huella de primeras; o en ‘TE MUDASTE’. En general, Benito vuelve a sus raíces en un trabajo que da prioridad a los ritmos del trap norteamericano, a veces mezclándolos con emo-rock (el single ‘YO VISTO ASÍ’ con videoclip lleno de estrellas, de Ricky Martin a Karol G); pero que también experimenta de varias maneras.

La música de Bad Bunny nunca le ha hecho asco a otros estilos, hasta el punto que ya nadie se sorprende cuando de repente a Rauw Alejandro le da por hacer house. Por su repertorio han pasado baladones del tamaño de ‘Amorfoda’ o rompepistas del calibre de ‘Safaera‘, pero también sonidos más improbables como los vocoders de ‘Soliá’. En ‘EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO’, Benito Martinez Ocasio se pone un disfraz de new wave 80s en ‘MALDITA POBREZA’ (que suena inmediatamente después de ‘HOY COBRÉ’), se acerca al synth-pop en ‘SORRY PAPI’ con Abra e incluso apunta al brit pop de los 90 en la atmosférica ‘TRELLAS’. Para colmo, la pista final no es una versión de ‘Cantares de Navidad’ de Trio Vegabajeño -popular trío portorriqueño de boleros de los años 40- sino directamente la grabación original incorporada sin más a la secuencia.

Aún con sus puntos buenos, la sensación generalizada ante ‘EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO’ es que Bad Bunny no ha conseguido hacer un disco que deje tanto con la boca abierta como lo hacía ‘YHLQMDLG’, y en el que los hits no son tan obvios en una primera escucha. Especialmente decepcionante es la colaboración de Rosalía en una canción bastante justita. ¿De verdad esto es lo mejor que Benito podía ofrecer a la autora de ‘El mal querer‘? Por otro lado, los temas más traperos no apuntan tan alto como un ‘SOY PEOR’… aunque quizá no fuera nunca la intención. Sin embargo, si algo ha demostrado Bad Bunny es que no hay que subestimarle, y quien se atreva a afirmar rotundamente que ‘YO VISTO ASÍ’ no será un éxito -aunque quizá no a la altura de ‘DÁKITI’- o que ‘TE MUDASTE’ no puede serlo, que lo haga y pague las consecuencias.

En los foros, las primeras opiniones acerca de ‘EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO’ son parecidas. Victornoe escribe: «creo que este es su álbum más experimental, por decir algo. Es muy emotrap y los que esperaban bangers, tendrán que conformarse con ‘Dákiti’. El tema de Abra es bastante típico y hay cositas más experimentales como ‘Trellas’ que tira hacia el dream-pop». El usuario indica que el disco le ha gustado pero que echa en falta «algo más de perreo». Por su parte, Dardo opina que «es el disco en el que mezcla más géneros y suena interesante en una primera escucha» pero no sabe «si me lo pondré tanto como el primero», y señala que el tema con Rosalía «no aporta nada nuevo al género. Por su parte, Teresa tampoco se muestra especialmente entusiasmada: «Me lo he puesto y en general bien pero tengo que darle otra vuelta. El combo acabo de cobrar y luego soy pobre me parece muy cómico y muy real».