Bad Bunny saca mañana nuevo álbum, incluyendo colaboración con Rosalía

Bad Bunny ha sacado dos discos este año, ‘YHLQMDLG‘ y ‘LAS QUE NO IBAN A SALIR‘. Además, ha arrasado en las últimas semanas con un tema llamado ‘Dakiti’ junto a Jhay Cortez que ha sido número 1 en España y ahora es top 2 por detrás de ‘Tú me debiste de querer’ de C. Tangana. ‘Dakiti’ parecía un tema suelto, pero no: es la piedra angular de un tercer álbum del artista para este 2020 que saldrá en las próximas horas. El disco incluye una colaboración con Rosalía tras un tiempo de especulación sobre una colaboración entre ambos.

La noticia del nuevo álbum de Bad Bunny se produce después de sus nominaciones a los Grammy, aunque justo en estos momentos nos quejábamos de que se limitaran a las subcategorías latinas, cuando especialmente ‘YHLQMDLG’ ha trascendido fronteras. El álbum está enganchado al top 40 del Billboard 200 desde su lanzamiento hace más de medio año, y en dicha tabla va a permanecer mucho tiempo, hasta alcanzar lo equivalente a un multiplatino. De momento, lleva streamings como para equiparar a 1.140.000 unidades solo dentro de Estados Unidos.

Os dejamos con la secuencia del álbum:

1.-El mundo es mío

2.-Te mudaste

3.-Hoy cobré

4.-Maldita pobreza

5.-La noche de anoche (ft Rosalía)

6.-Te deseo lo mejor

7.-Yo visto así

8.-Haciendo que me amas

9.-Booker T

10.-La droga

11.-Dakiti (ft Jhay Cortez)

12.-Trellas

13.-Sorry Papi (ft Abra)

14.-120

15.-Antes que se acabe

16.-Cantares de Navidad