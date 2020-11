‘Tú me dejaste de querer’: Puchito lo vuelve a hacer o… ¿demasiado hype?

Os ofrecemos opinión a favor y otra en contra de ‘Tú me dejaste de querer‘ de C. Tangana.

«‘Tú Me Dejaste De Querer’ me ha retrotraído un poco a la época de los grandes Festivales de Radio Tele Taxi en Can Zam (Santa Coloma), con Ríos de Gloria, Camela y demás. Y al patio de mi colegio en 1985, también. No lo digo como algo peyorativo; no voy a presumir de ser una gran amante del género de toda la vida, porque mentiría pero, en mi caso, la rumba es una música que siempre ha estado ahí, en el ambiente, de transfondo. Y con este tema, Pucho me ha traído muchos recuerdos. No sé si a C. Tangana le van a caer un montón de demandas por apropiación cultural, pero parece precisamente querer reconstruir no sólo el estilo (la cita a Los Chichos), sino el espíritu. ‘Tú Me Dejaste De Querer’ quiere ser ese tema que canten los chiquillos y las chiquillas en la calle y en los recreos. Me encantan esos tri-tri-tri de la base, la voz de La Húngara (ojalá cantara aún más), la melancolía y la simplicidad de canción de amor y abandono. Quizás solo me falla que este tipo de temas necesitan de una voz solista algo más potente que la de Pucho, pero también entiendo que ese contraste forma parte de su gracia. En cualquier caso, pinta que C. Tangana lo ha vuelto a hacer». Mireia Pería.

«C. Tangana ha sido capaz de presentar ‘El Madrileño’ con dos canciones escalofriantes, cada una en su estilo: prueba de que en España no solo se escucha reggaetón de consumo rápido sino también otro tipo de producciones pop más complejas y conceptuales, ‘Nunca estoy’ y ‘Demasiadas mujeres’ han dado a Antón merecidamente sus primeros números 1 en la lista de singles española. ¿Qué hacer después? El artista había presentado ‘Tú me dejaste de querer’ como la «canción más importante de su carrera» nada menos, pero esta «rumbachata» no me termina de cuajar. Dice Pucho que el estribillo de ‘Tú me dejaste de querer’ es uno de los más accesibles que ha escrito, lo cual no sé si tiene tanto mérito cuando su melodía es la típica del flamenco-pop que podrían haber entonado lo mismo Camela que Estopa… porque ellos ya se inspiraban en Los Chichos. Tan familiar es el estribillo de esta canción como esa parte instrumental pachanguera que a mí me apetece muy poco escuchar. Por otro lado, La Húngara y Niño de Elche aparecen en ‘Tú me dejaste de querer’ para aportar otro color, pero tampoco es que suenen esenciales en la grabación. Puede que necesite más escuchas, o directamente arrasar para que me termine de subir al carro (a veces las canciones suenan diferentes cuando se vuelven éxitos), pero de los 3 adelantos de ‘El Madrileño’, sin duda es el peor. Y el «hype», completamente innecesario por otro lado, no ha ayudado». Jordi Bardají