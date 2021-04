Las mejores canciones del momento: abril 2021

Renovamos nuestra playlist con las mejores canciones de las últimas semanas (ya con 4500 suscriptores), lo que en el caso de nuestra redacción puede incluir desde un “no single” de Bad Gyal a un “no single” de Godspeed You! Black Emperor. Estos últimos han sido protagonistas recientes de nuestro “Disco de la Semana”, como también Mon Laferte, Sen Senra y Floating Points junto a Pharoah Sanders, y esperemos que en algún momento de este año pueda serlo Danny L Harle, cuyo ‘Harlecore’ estamos escuchando más de lo esperado.

Avanzan nuevos discos o EP’s viejos conocidos del lugar como Garbage, Lori Meyers, Espanto y Fangoria, pero también nos detenemos en nuevos valores como Pantocrator, Verde Prato, girl in red, Still Dreams, Lil Mariko, u Ortiga. Nos han seducido igualmente los poperos singles de beabadoobee, Aly & AJ, Foxes y Baby Queen, y también la vena más folkie de Cassandra Jenkins y serpentwithfeet.

Completamos la playlist con el regreso tras 10 años de The Lodger, fieles a su espíritu indie pop; el pepinazo de black midi, y nuestros temas favoritos de Calavera, Bree Runway, Demi Lovato, tune-yards y Georgia Anne Muldrow. Más sobre todos ellos, en la sección «Canción del Día» o clickando en la etiqueta pertinente bajo estas líneas.

Danny L Harle, DJ Danny / On a Mountain

girl in red / You Stupid Bitch

Still Dreams / Last True Love

beabadoobee / Last Day on Earth

Espanto / Fotos con las autoridades

Pantocrator / El gobierno de China

Fangoria / Momentismo absoluto

Aly & AJ / Sympton of Your Touch

Foxes / Dance

Baby Queen / Dover Beach

Bad Gyal, Rema / 44

Mon Laferte / Aunque te mueras por volver

Verde Prato / Neskaren kanta

Cassandra Jenkins / Crosshairs

The Lodger / Dual Lives

Sen Senra, Feid / Wu Wu

ORTIGA / Nanana

Garbage / The Men Who Rule the World

serpentwithfeet / Hyacinth

black midi / John L

Lori Meyers / Punk

Calavera, Amaral / Ámbar

Noel Hogan, Bronagh Gallagher / Crybaby

Bree Runway / HOT HOT

Demi Lovato, Saweetie / My Girlfriends Are My Boyfriend

Lil Mariko / Catboys

tune-yards / make it right.

Floating Points, Pharoah Sanders, London Symphony Orchestra

Godspeed You! Black Emperor / Job’s Lament

Georgia Anne Muldrow / Mufaro’s Garden