Así llegó Jimena Amarillo de ‘Catalina’ a ‘Cafeliko’, su gran canción de amor

La cantautora valenciana Jimena Amarillo se ha hecho un nombre gracias a canciones como ‘Ni se nota’ o ‘Todo lo que siento x ti’, siendo fichada recientemente por Mushroom Pillow, que ha lanzado en semanas recientes un ‘Cafeliko’ que hoy es la “Canción del Día” de nuestra web.

Se trata de un medio tiempo a la guitarra de cierta querencia R&B, en el que en los últimos instantes se incorpora un teclado emulando cuerdas, dotando a la grabación de la intensidad requerida. Y es que estamos ante una canción de amor («No puedo mirarte sin pensar en cómo acariciarte»), tan obsesiva («Estoy encerrada, no encuentro la salida») como impulsiva («solo un día y estoy enamorada de ti»). Por si fuera poco, el tema encuentra otra de sus cumbres en una referencia a ‘Catalina’, el tema popularizado por Rosalía en su primer disco ‘Los Ángeles‘. Sobre todo ello y sobre el disco que llegará después del verano hablamos con la propia Jimena Amarillo.

¿Qué nos puedes contar sobre el álbum que preparas para después del verano? ¿Estará ‘Cafeliko’ en el disco o al menos es indicativa de su sonido?

Pues tengo unas ganazas increíbles y pienso que está quedando muy divertido, cada canción es muy diferente la una de la otra. De alguna manera, el no tener un orden y dejar que surja todo tan solo es lo que le está dando una forma guay. Creo que estoy ya en el momento de saber cuál es mi estilo por así decirlo, qué sonidos me molan de verdad y dar un poco más de personalidad a este proyecto. ‘Cafeliko’ sí va a estar dentro, es una de las que más me gustan y para mí significa el inicio del proyecto.

¿Sigues trabajando con Pau (Roca) y con Marc (Greenwood), productores de este tema?

Sigo trabajando con Pau y Marc, ¡sí! Son tíos muy majos. El venir de diferentes trayectorias, estilo musical, referentes, etc, pienso que nos estamos alimentando y entendiendo muy bien.

La canción es muy desnuda, aunque tiene muchos detalles interesantes (el punteo tipo Santana, los teclados tipo ambient, la cadencia R&B… ¿Cómo evolucionó la maqueta de este tema hasta su producción final?

Desnudas son todas… la verdad. Me encanta jugar a cantar mi vida literal y no tan literal: tampoco flipemos que aquí todos exageramos. Creo que es la canción que menos costó de hacer, tenía muy claros los acordes y ritmos, y simplemente es una línea de voz, guitarra y baterías. Empezando con algo sencillo, se vienen cositas.

¿Qué nos puedes contar sobre la referencia a ‘Catalina’? ¿Cómo surgió? ¿Cuál fue tu primer contacto con esta canción?

Es una de las canciones que más de punta me pone los pelos, la escuché una noche con la chica secreta de la que hablo, me dijo que también le gustaba mucho y se me quedó ese momento, que terminó siendo ‘Cafeliko’.

Entendemos a Mushroom que el disco será de canciones nuevas, y hay temas tuyos que ya han tenido mucha visibilidad, ¿pero no te da pena que alguno quede suelto sin disco? Por ejemplo ‘Cuando llegue el momento’ que ha pasado más desapercibida y es muy bonita, tipo Tracy Chapman…

Buah… ya, es que he subido tantas cosas a las redes en mi vida que claramente una no empieza haciendo lo que realmente le gusta, sino explorando. Yo empecé con un estilo que ahora no me representa, pero le sigo teniendo mucho cariño. Doy gracias a haber hecho un poco el cuadro desde que me regalaron mi primera guitarra porque ahora realmente pienso que las canciones de este disco sí que van a ser muy yo y estoy muy contenta. También te digo que yo soy muy cambiante, pero no creo que me marque un «Madrileño» como el C. Tangana.

En la entrevista de Neo 2, como que te lamentas de escribir tanto sobre amor/desamor e incluso te ríes de lo «moñas» que eres a veces. ¿Estos planteamientos o este afán autocrítico tan temprano, dirías que está condicionando la composición del disco que preparas, de algún modo?

Si es que ya he conseguido admitirlo ya no me da vergüenza, yo no digo nada, yo lo canto. Lo que la gente siente y dice, yo lo canto. Y ante la vida soy una piedra pero sé que si lo canto es por algo, así que mucho sentimiento guardado tenía para haber conseguido hacer un disco, realmente estoy sorprendida yo y todo. Lo moñas es lo más ahora, sentir mucho también está de moda, y si te enamoras cada segundo de tu vida como yo pues agárrate que se vienen cositas.



