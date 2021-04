Sin pijama 2: el culo de Natti Natasha y Becky G hace «Ram Pam Pam»

Entre los lanzamientos internacionales de las últimas horas, encontramos ‘Ram Pam Pam’ de Natti Natasha y Becky G, obviamente entre lo más visto de Youtube, con 7 millones de visualizaciones en tan sólo un día. Las dos estrellas de la música latina ya habían conocido el éxito juntas de mano del histórico ‘Sin pijama’, y ahora vuelven con otro tema igual de sexualizado que llega justo 3 años después.

‘Ram Pam Pam’ va de olvidar una relación que no nos ha satisfecho, jactándose de que el nuevo amor dé mejor vida en la cama. Textualmente dice la letra: “ahora tengo un novio que me hace ram pam pam”. Por si no queda claro, otra frase de la canción es: “mi culo hace ram pam pam”. La alegría es que ahora “tengo otro que me lleva a la disco a perrear”. Mientras te piensas si esto ya lo has oído antes, si para banana la de Joao Brasil con Lovefoxxx o mejor no ponértelo dos veces, no vayas a pasarte todo el fin de semana tarareándolo, ellas tienen un mensaje para ti. Y es de empoderamiento y sororidad.

Dice Natti Natasha: “Hace 3 años Becky G y yo hicimos un tema que se convirtió en un himno para todas las mujeres. Hoy me llena de orgullo colaborar nuevamente con Becky G, a quien aprecio y admiro, y estoy segura que la vamos a volver a romper con este tema de empoderamiento perfecto para disfrutar entre amigas”. Añade Becky G: “Las mujeres debemos unirnos y no competir unas con las otras. En la unión está la fuerza y así lo hemos demostrado”.

Para el vídeo, ambas se han desplazado a una cancha de basket, donde ellas toman la pista mientras ellos simplemente miran desde el vestuario. Se trata de la continuación del vídeo de ‘Las nenas’ de Natti Natasha, publicado hace unas semanas.



