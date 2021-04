‘He Said, She Said’ de CHVRCHES está llena de rabia pero no hace ni un poco de pupa

CHVRCHES han estrenado el videoclip de ‘He Said, She Said’, el primer single de su próximo disco, que según informaciones no oficiales disponibles en la red llevará por título ‘Screen Violence’, lo cual se corresponde con algunas publicaciones recientes que la banda ha realizado en redes, y sobre todo con las duras críticas que Lauren Mayberry ha dirigido, en los últimos tiempos, hacia la misogionia y el machismo con los que se ha tenido que enfrentar en internet.

En nuestros foros conocidos como «los Chuches», CHVRCHES pudieron haber publicado uno de los mejores discos de la década pasada, su magnífico debut, pero los siguientes no han gozado del mismo reconocimiento ni a nivel popular ni a nivel de crítica. De acuerdo, ‘Every Open Eye‘ fue un más que digno sucesor, pero realmente nadie lo antepone al primero aunque ‘Clearest Blue’ pueda ser el mejor single que la banda ha publicado jamás; y ‘Love is Dead‘ dividió sin duda a su público. ‘He Said, She Said’, el primer single de su nuevo disco, es incomprensiblemente mediocre, cuando lo que tocaba era sentar cátedra, callar bocas y volver con un tema incontestable, de los que hacen historia.

Más bien, ‘He Said, She Said’ es continuista, mantiene el sonido ochentas elegante y maximalista de la banda, con esas baterías cuyas ondas podrían llenar una «iglesia» entera, pero lo peor es que no traicione ni un poquito el sonido de ‘Love is Dead’, es que como canción se olvida a la primera escucha. Melódicamente es más bien un digno cuarto o quinto single y, a pesar de que su letra contiene toda la rabia que le puede caber a Lauren Mayberry en el pecho, porque la cantante dice haber sufrido una misoginia terrible durante toda su carrera y también a lo largo de su vida, la canción no hace ni un poco de pupa.



