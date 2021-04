Canción del Día: «Llévame a bailar» es el refugio pop de ‘PUTA’, el disco más oscuro de Zahara

Este viernes es el día de lanzamiento de ‘PUTA’, el 5º disco en solitario de Zahara, que va a ser nuestro «Disco de la Semana» tras la enorme expectación que ha generado durante las últimas semanas, sobre todo desde el lanzamiento del himno feminista y de empoderamiento ‘MERICHANE’. Pero también desde la edición de su álbum en pareja como _juno, que parece haber cambiado el curso de la artista.

En una entrevista en la que hablaba en compañía de Martí Perarnau IV «Mucho», decía que la electrónica le había dejado de parecer un coñazo, pasando a escuchar «mucha música de James Holden, Caribou, Floating Points»: «Cuando no conoces la electrónica te parece repetitiva, machacona, cuadriculada… y la verdad es que los patrones se mueven todo el rato, donde sientes que estaba el bombo ya se ha ido desplazando y hay otra cosa… Es fascinante, no te das cuenta y no paran de pasar cosas. Yo pensaba que la electrónica era un coñazo», indicaba bromeando.

Todo eso era muy evidente en _juno y es muy evidente en ‘PUTA’, donde de lo que se lleva publicado, la canción más representativa bien podría ser… ‘canción de muerte y salvación’. ‘berlin U5’ es el refugio pop del álbum junto a ‘MERICHANE’, resultando por un lado el tema más bailable y accesible del disco -gracias a ese estribillo pop «Llévame a bailar»- pero además también muy representativo de ese nuevo interés por la electrónica. Es hoy nuestra «Canción del Día».

Zahara ha hablado en Instagram sobre la creación de esta canción: «La Nochevieja de 2019 la pasé de rave en el Funkhaus de Berlín viendo a Richie Hawtin, Sonja Moonear, Helena Hauff, Dandy Jack y a Ricardo Villalobos. Bailar sin pensar en absolutamente nada, sentir el grave golpeando mi pecho, toda la sala vibrando en mis músculos, me hizo creer que no estaba en ninguna parte, ni siquiera allí, rodeada de desconocidos con rostros felices. Allí, en mitad de una pista llena de gente sudorosa con la que me rozaba al moverme, parecía imposible pensar que una pandemia vendría a arrebatarnos ese momento. Tomamos vodka en lugar de uvas entre las luces y el humo como si aquella noche fuera la última en la tierra, o como si semanas más tarde, al volver a casa, tuviéramos que quedarnos encerrados en ella, alejados de quienes amábamos, con quienes deseábamos volver a bailar, aunque fuera una sola vez más».

Inmediatamente después llegó la pandemia y ‘berlin U5’ sobrevivirá como apocalíptico recuerdo de ella, pues su vídeo dirigido por Guillermo Guerrero (en este caso co-autor también del tema) nos habla de un romance cuando el mundo está a punto de acabar. La letra en verdad recuerda un amor que ha perdido la llama («¿Recuerdas cómo era este amor salvaje? Dormía en las alfombras, bebía de tu boca / Nunca pudimos ponerle un bozal y pasear»). El estribillo muestra un deseo de recuperar el deseo original, todo ello sobre un bombo tecno que pelea por resultar realmente explosivo en las diferentes etapas de la composición. Por cierto, esta tarde a las 19.00 se estrena ‘Dolores’, el tema que cierra ‘PUTA’. Con ambos «youtubes» os dejamos.





