RFTW: Zahara, Anitta, Garbage, Róisín Murphy, Teenage Fanclub, Jessie Ware, Fuel Fandango con La Mala…

Hoy 30 de abril sale ‘PUTA’, el esperado nuevo disco de Zahara, sobre el que hemos tenido oportunidad de hablar con su autora y que reseñaremos en unas horas. También ve la luz el nuevo disco de remixes de Róisín Murphy basado en ‘Róisín Machine’, uno de los 10 mejores discos de 2020 para la redacción de JENESAISPOP.

Por otro lado, dos queridas bandas del pop británico, Teenage Fanclub y The Coral, publican sus respectivos nuevos trabajos, girl in red y Julia Michaels sus cacareados debuts y DJ Khaled un álbum sorpresa que incluye mil colaboraciones estelares de Cardi B, Justin Bieber, Megan Thee Stallion, Post Malone, Drake o Justin Timberlake (pero no la de Beyoncé que se rumoreaba).

Otros artistas que lanzan disco hoy son Birdy, Julia Stone (con portada de Filip Ćustić), Sufjan Stevens (el de «celebraciones»), Robe de Extremoduro, Flying Lotus (la banda sonora del nuevo anime de Netflix ‘Yosuke’), Royal Blood (el primero en 7 años, solo el tercero de su carrera) o Malmo 040. También sale un split de Burial y Blackdown.

Entre los singles que ya puedes escuchar en la playlist de novedades «Ready for the Weekend», a destacar el nuevo de Billie Eilish, que hemos reseñado en portada. Además, Jessie Ware ha avanzado la reedición de su excelente último disco, Bizarrap lo ha vuelto a petar con Snow tha Product, y WILLOW ha presentado single pop-punk con Travis Barker de Blink-182.

Este viernes salen también nuevos singles de Ladilla Rusa, Fuel Fandango con Mala Rodríguez, The Kid LAROI con Miley Cyrus, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Bomba Estéreo, Yarea, Self Esteem, Alec Benjamin, Cola Boyy con MGMT, Twenty One Pilots, The Coral, Diplo, Bebe Rexha con Lil Uzi Vert, Charli XCX (en un tema de Bladee), Afrojack con David Guetta, Leiva o el single feminista de Aitana.