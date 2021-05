AURORA lo peta con 6 años de retraso con ‘Runaway’

Corría la primavera de 2016 cuando os hablábamos de AURORA con motivo de su álbum debut ‘All My Demons Greeting Me as a Friend‘. Entonces mencionábamos su gusto por la imaginería naturalista y mística y comparábamos su sonido con el de otros artistas como Florence + the Machine, Bat for Lashes o Lorde, sin imaginar lo que terminaría pasando con su tema de apertura, ‘Runaway’, que ni siquiera destacábamos entre los mejores del disco.

Publicada en realidad en febrero de 2015 (!!!), ‘Runaway’ está siendo uno de los mayores éxitos de 2021 gracias a que se ha viralizado en TikTok. La canción, que habla sobre el sentimiento de «volver al hogar», resiste cerca de las 20 más escuchadas en Spotify Global y es una de las nuevas entradas en la tabla de Mediatraffic, que lista las 40 canciones más exitosas en el mundo. A punto de alcanzar los 200 millones de streamings en Spotify, ‘Runaway’ promete superar muy pronto las reproducciones de ‘Into the Unknown’ para confirmarse como el mayor éxito de la carrera de AURORA, con 6 añazos de retraso. Por supuesto, AURORA ha aprovechado la situación y acaba de reeditar el single junto a una versión al piano y otra a la guitarra.

Mucho antes de que participara haciendo aullidos en la exitosa canción principal de ‘Frozen II’, interpretada en realidad por Idina Menzel, la noruega Aurora Asknes empezó a conquistar las plataformas de streaming con singles como, ejem, ‘Conqueror’ o ‘Running with the Wolves’, si bien su mayor éxito comercial hasta entonces había sido una versión de una canción semidesconocida de Oasis, ‘Half the World Away’, que había sonado en una campaña navideña británica. Ahora, AURORA por fin puede decir que una canción propia ha «conquistado» al planeta. Queda por comprobar si el éxito de ‘Runaway’ será flor de un día o si, ahora que la generación Z la ha descubierto, la tomará como una canción completamente nueva y no la dejará marchar tan pronto.

