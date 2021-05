Leiva critica el uso de ‘Lady Madrid’ por el Partido Popular

‘Lady Madrid’, uno de los mayores éxitos de Pereza, vuelve a ser noticia a un día de las elecciones en la Comunidad de Madrid. Bea Fanjul, presidenta de las nuevas generaciones del Partido Popular, ha querido homenajear a la candidata Isabel Díaz Ayuso apodándola ‘Lady Madrid’ porque es la que «pone a la peña de pie» y la «estrella de los tejados de Madrid» (citas literales de la canción). También dice que es la más «rock’ n roll» del lugar. La canción ya era casposa a más no poder pero lo peor es que no está demasiado claro si Fanjul es fan de Ayuso o no. En un mítin posterior, Fanjul se ha quedado a gusto aseverando con toda la confianza del mundo que «más vale malo conocido que malo por conocer» y que «eso es Ayuso». ¿OK?

Se desconoce la gracia que le ha hecho a Isabel Díaz Ayuso el «tributo» de Bea Fanjul, pero quien no está nada contento con el uso que se ha hecho de su canción es su autor Miguel Consejo Torres, es decir, Leiva. En Twitter, el músico ha querido dejar claro que, para él, ‘Lady Madrid’ pertenece al pueblo y no a los partidos, y ha contestado de manera indirecta a Fanjul con el siguiente mensaje: «Me entristece que se haga un uso político de Lady Madrid. Nunca me sentí propietario de esa canción, siempre fue de la gente. No la manoseen. No se adueñen de ella. No les pertenece».

- Publicidad -

Ya hay quien acusa a Leiva de haber «politizado» ‘Lady Madrid’ sin darse cuenta al criticar el uso que ha hecho el PP de la canción, sugiriendo que si lo hubiera hecho un partido de izquierdas, el músico no habría opinado al respecto. Por su parte, Ayuso ha sido noticia (qué raro) este fin de semana después de que Nacho Cano alabara su labor durante la pandemia en la entrega de la medalla de la cultura, quitándose la banda rojo para colocársela a ella.

Me entristece que se haga un uso político de “Lady Madrid”. Nunca me sentí propietario de esa canción, siempre fue de la gente.

No la manoseen.

No se adueñen de ella.

No les pertenece. — Leiva Oficial (@Leiva_Oficial) May 2, 2021

“Lady Madrid".

Tributo a una mujer indomable. pic.twitter.com/12D897zt4q — Bea Fanjul (@bea_fanjul) April 29, 2021