Wavves, el proyecto de Nathan Williams conocido por su sonido de punk surfero a lo largo de discos como ‘King of the Beach‘ o ‘V‘, estará de vuelta el próximo 16 de julio con un nuevo largo. El sucesor de ‘You’re Welcome’ se llamará ‘Hideaway’ y se presenta con un nuevo single llamado ‘Help Is On the Way’. Produce un genio al respecto, Dave Sitek (TV On the Radio, Yeah Yeah Yeahs).

‘Help Is On The Way’ es una canción de rock a medio camino entre el sonido Weezer y el sonido Green Day con un puente aun más melódico en el que juegan con las cuerdas sintetizadas, mientras la letra es una lucha contra la adversidad. «Si tuviera que quedarme en un mundo, escogeré aquel que contenga mayor número de sorpresas. Nada va a ir bien, me estoy acostumbrando», comienza diciendo el primer verso. «Tengo que huir de las cosas que me causan dolor», dice el segundo, mientras el estribillo nos indica que «la ayuda está en camino». Os dejamos con el tracklist del álbum, que también incluirá otro tema del que os hablamos llamado ‘Sinking Feeling‘, una de sus canciones más poperas.

01 Thru Hell

02 Hideaway

03 Help Is On the Way

04 Sinking Feeling

05 Honeycomb

06 The Blame

07 Marine Life

08 Planting a Garden

09 Caviar



