‘V’ es la gran canción de Anne Lukin (y Miss Caffeina) para «bailar llorando»

El primer disco de Anne Lukin ‘Al día siguiente‘ se cierra con su mejor canción. ‘V’ es una vibrante canción de pop de superación e inspiración ochentera que bien podría haberse llamado «cansada de estar triste» pero que ha optado en su lugar por recurrir a sus referentes estéticos. Y estos no han sido solo los años 80 que tanto le gustan, sino también ‘V de Vendetta’ y ‘Friends’. La propia Anne Lukin ha tenido la gentileza de hablarnos sobre el proceso de composición, que ha llevado a cabo en compañía de Alberto Jiménez y Sergio Sastre de Miss Caffeina (ahora conocido como Reys), con Martí Perarnau IV de Mucho y _juno a los sintetizadores, y hasta una colaboración puntual de Marcel Bagés. Una canción preciosa y edificante que, paradójicamente, logra su objetivo de huir de su mayor miedo: «toda la mierda que dejaste atrás se irá contigo y te seguirá mañana».

Dice Anne Lukin: «Habla de un proceso de duelo, de sanación, de superación. La letra hace referencia a cuando hablas contigo misma, cuando te vas dando cuenta de la realidad. Es una conversación interna repasando todo lo que podías haber dicho, dándote fuerzas, preguntándote cosas, afianzándote… Fue de las últimas canciones que compuse antes de entrar al estudio unas semanas antes. Alberto y yo hicimos la melodía y la letra, que salieron rodadas porque teníamos ideas muy parecidas, y Sergio se dedicó más a la guitarra y la armonía. La idea era hacer una canción triste y reflexiva, pero para bailar, para bailar llorando. Me apetecía una canción más bailable, con sonidos discotequeros ochenteros. Salió muy rápido, en una mañana la teníamos y luego no podíamos dejar de cantarla».

El proceso de producción ya no fue con Miss Caffeina, sino con Ricky Falkner, que figura como productor, y Martí Perarnau IV, que se encargó de los sintes: «Una semana después en el estudio Martí y Ricky ya habían escuchado la maqueta y les gustaba mucho. Desde el principio estaba claro que iría en el disco. Entendieron rápidamente la idea y de hecho de todas las canciones, es la que más sonidos tiene de los sintetizadores y de las cajas de ritmos de Martí. Queríamos experimentar y la verdad es que lo hicimos. Nos divertimos».

De manera improbable, el co-autor de ‘Clamor’ puso alguna idea por allí aunque no tan significativa como para estar acreditado: «Un día Marcel Bagés se pasó por el estudio y nos ayudó con ese juego de ir probando cosas. Nos daba miedo venirnos arriba con demasiados sonidos y capas, de manera que se solapasen y no se distinguiesen, pero no fue así. Nos la poníamos en el estudio y nos poníamos a bailar. Es de mis favoritas, es un estilo con el que me apetecía experimentar. Refleja la idea de probar diferentes estilos en el disco. Hace referencia a todas las canciones ochenteras que hay en mi playlist y estoy muy contenta con el resultado».

Sobre las menciones a ‘V de Vendetta’ y ‘Friends’, indica: «saqué muchas frases de las notas del móvil, de las que vas apuntando. La de «estoy cansada de estar triste» la había escrito unos días antes en un bus en Pamplona. Las referencias a ‘V de Vendetta’ es porque la tenía muy reciente, la había visto por primera vez hacía poco y me había impactado mucho e identificado con algunas de sus situaciones. ‘Friends’ siempre está presente y como a Alberto y Sergio también les gusta, nos apeteció hacer un guiño».



