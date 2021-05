Las influencias más insospechadas de Baiuca: de Golpes Bajos a Chichi Peralta

‘Embruxo’ de Baiuca es el Disco de la Semana, un trabajo que vuelve a combinar ritmos bailables electrónicos con instrumentos y canciones tradicionales gallegas para ahondar en los mitos y las cantigas de la cultura espiritual de la región. Escuchar ‘Embruxo’ es asistir a una fiesta pagana en pleno siglo XXI, pero los sonidos que han inspirado a Alejandro Guillán Castaño durante la composición del disco vienen desde direcciones y tiempos muy diferentes. Estas son 5 de sus influencias más insospechadas, comentadas por él mismo.

Varios artistas / Oxossi É Rei

En ‘Embruxo’ me he sentido muy influenciado por músicas de diferentes partes del mundo en las que prevalece la hegemonía de percusiones y voces. Este disco es un buen ejemplo de ello, un recopilatorio de músicas brasileiras muy puras en las que las percusiones hacen que no necesites nada más. Las canciones y los sonidos de Ulisses Lucas son los que más me gustan de este disco.



Chichi Peralta / Pa’ Otro La’o

Me pasé parte del verano pasado escuchando este disco y ‘Bachata Rosa’ de Juan Luis Guerra tirado en la playa. Me encantan todos los acentos que hay en estas músicas, como los instrumentos armónicos, y las voces son pura percusión en carácter. Con todos esos ritmos que los acompañan no puedes escucharlo y no moverte y bailar.



Golpes Bajos / A Santa Compaña

El mejor grupo de la historia de la música gallega y el mejor letrista de la península. Vuelvo a este disco cada cierto tiempo, sobre todo en los meses finales de los veranos, cuando se empieza a acercar el frío y la llegada del otoño, con el día de difuntos y el Samain. Tal vez haya sido una de las primeras referencias para pensar en crear un disco en el que la cultura espiritual y el misticismo fuesen protagonistas.



Ryuichi Sakamoto / Shining Boy & Little Randy

La atmósfera y los sentimientos que consigue crear Ryuichi en sus composiciones es magia. Tanto en esta banda sonora, como por ejemplo en el tema que cierra ‘Babel’, sus composiciones son maravillosas. Es una inspiración siempre poder escuchar su música y entender cómo es capaz de llevarte a su mundo. Escuchar ‘Embruxo’ para mí, cuando lo estaba haciendo, aunque musicalmente haya muchísima distancia con su música, de alguna manera era un ejercicio de atrapar al oyente y embrujarlo por lo que le estaba proponiendo.



James Holden / The Inheritors

La percusión y las voces son fundamentales en este disco, una influencia que claramente en la cultura gallega bebe de África. Pero tal vez haya una relación cultural en otros aspectos clara con países del Norte de Europa y de esa alianza Celta, en lugares como Bretaña, Irlanda, Escocia… Todo el arte del vinilo de ‘Embruxo’ gira en torno a los petroglifos (dibujos grabados en piedras), tan presentes en Galicia pero también en algunos de estos lugares europeos. Tanto en el arte de este disco de James Holden como en el videoclip de Renata se pueden observar estas conexiones.