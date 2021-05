En 2021 no daremos abasto entre el regreso de Ella baila sola y el de Amistades Peligrosas, no hace tanto compañeros de gira y casi de calabozo (pero no). La reunión de Alberto Comesaña y Cristina del Valle se anunció antes junto a una fotografía promocional que ahora resulta ser la portada de su single de regreso, ‘Alto el fuego’, hoy entre las novedades de la semana.

Se trata de un lozano tema de ritmo jamaicano, que no es que se sume a las modas imperantes, sino que encaja perfectamente con la imaginería y los tiempos del grupo, que procede de principios de los años 90, es decir, la época en que arrasaban UB-40 y Ace of Base. La letra del tema representa la reunión del propio dúo, hablando de un «incierto desconcierto» que busca «un reencuentro». Ambos se preguntan mutuamente «cómo están», incorporan palabras malsonantes como a ellos tanto solía gustarles («sé que me jodiste»), hacen referencia a su 30º aniversario, y proponen «un armisticio».

Mientras la toma vocal de Alberto Comesaña se debate entre el susurro y la afonía, la voz de Cristina del Valle parece proceder desde el fondo de un pozo. El tema empieza replicando el sonido de una llamada telefónica, y parece recrear ese sonido deliberadamente, pero el efecto es extraño cuando decide quedarse ahí durante los 3 minutos que dura la producción. Así, ‘Alto el fuego’ no termina de sonar bien ni siquiera en Tidal, ni siquiera en tu reproductor o auriculares más elevados. Al contrario, cuanto mejor es el equipo que utilizas, más se aprecia que la voz de Cristina del Valle o bien tiene un filtro más raro que un perro verde o bien ha sido enviada al estudio más comprimida que un WhatsApp.

Una pena el acabado de este tema co-producido y co-escrito por un tal Luis Cabañas Aguado, un apellido este último nada de moda, pues el dúo estaba manejando su estribillo más natural en mucho tiempo, con una letra medio bien construida y un «lyric vídeo» que recopila imágenes de sus tiempos multiplatino.



