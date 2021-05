Jota de Los Planetas ha concedido una entrevista en profundidad a Pablo Gil de El Mundo, que se gestó exactamente a lo largo de 3 horas, para hablar de sus nuevas canciones, que aún no está decidido si desembocarán en un nuevo álbum o no, pero que sí tienen algo en común, «explicar lo que está pasando en este momento». Y lo hacen según Jota sin ninguna censura, pues a diferencia de lo que sucedía antes, le «da igual» sonar en radio o que «no haya conciertos». El artista es crítico con una industria musical en la que se lo «llevan todo Google, Telefónica, Facebook, Apple…» y carga especialmente contra Spotify: «Spotify son las multinacionales de ahora mezclado con Los 40 Principales. Paga poco y promociona música sin ningún valor, sin contenido crítico, algo que no considero ni música. Para mí Spotify son pérdidas, me cuesta más grabar las canciones que lo que producen».

Jota habla sobre la influencia que han ejercido Los Planetas en la música pop, de Vetusta Morla a Rosalía, refiriéndose en el primer caso a ‘Súper 8’ y en el segundo a ‘La leyenda del espacio’. Indica: «Desde ‘Súper 8’ los grupos más importantes que han salido en España son grupos de guitarras, como Love Of Lesbian, Lori Meyers o Vetusta Morla, aunque el espíritu no sea tan auténtico, tienen una intención más comercial que otra cosa, pero adoptan el sonido (…) Y luego estoy muy orgulloso de anticipar todo lo que ha pasado con el flamenco con ‘La leyenda del espacio’ en 2007. A partir de ese disco salen cantidad de artistas, y ahí está desde el Niño de Elche hasta Rosalía o a C Tangana, todo entra por ese canal. Antes de ese disco, los indies odiaban el flamenco, cualquier cosa que sonara a español y a raíz española estaba súper denostado».

Además de asegurar que se arrepiente de no haber sido más «indie estricto» y «radical», curiosamente, ahora mismo es especialmente devoto del trap, asegurando que «le da corte» hablar con Yung Beef, del que habla en estos términos: «es un artista con talento de verdad, no como yo». Alaba que mantenga el acento, le compara con Morente y va más allá: «Lo mismo el Khaled o La Zowi. No cambian nada, no sacrifican ni un ápice de su forma de pensar. Y eso me parece muy potente. Tienen una posición muy crítica, y han puesto de manifiesto el desastre de sociedad en el que vivimos, donde todo es sexo y dinero, todo es poder y sometimiento. Eso me parece muy potente, creo que lo ponen de manifiesto mejor que nadie lo ha hecho nunca».

La entrevista habla también de lo cerca que ha estado el artista de la muerte, por «experimentar» y no solo con las drogas, y de un contencioso que tiene con Sony para recuperar sus discos. Pero es especialmente noticiable la visión del fenómeno Ayuso y el negacionismo que da Jota a raíz del tema ‘El negacionista’ en el que referencia a Miguel Bosé. ¿Quizá no habíamos entendido del todo su sentido último? El artista habla de disidencia programada: «Inoculan una opinión disidente como una vacuna ideológica que hace que la gente se ponga en contra de la idea. Por ejemplo, si Miguel Bosé, que tiene toda su credibilidad perdida, o Iker Jiménez, que habla de fantasmas y ovnis, empiezan a decir que todo es un complot para controlar el mundo, los demás van a decir, ‘Buah, cómo voy a pensar lo mismo que estos frikis'».

Y defiende la libertad de esta manera: «Pedro Sánchez está haciendo exactamente igual que Francia, Italia, China o Estados Unidos. Todos hacen lo mismo. Ahí ves una prueba clara de que no hay un gobierno real, que no es una democracia real. Mientras, la derecha más franquista y más fascista defiende la libertad, deja que la gente vaya a los bares, y la gente flipa con eso. Dice que o eso o comunismo. Ayuso, o Bolsonaro, o Trump, dicen: «Es más importante la libertad que la pandemia», y yo estoy de acuerdo, es más importante la libertad que las consecuencias de una actuación negligente de los gobiernos en materia de organización sanitaria. ¿Te has equivocado y se gestionó mal la Sanidad y ahora se te está muriendo todo el mundo? Apechuga con las consecuencias, pero no recortes la libertad de la gente. Sé responsable de haber matado a millones de personas, pero luego no digas ‘Ahora todos en su casa porque yo no quiero asumir la responsabilidad'». La entrevista completa, en El Mundo.