‘Rasputin’ de Boney M vuelve a ser hit gracias a un genérico remix

‘Rasputin’ de Boney M, una de las canciones de música disco más famosas de la historia (al menos en Europa, pues no hay que olvidar que el grupo -prefabricado por el productor alemán Frank Farian- estaba asentado en Alemania, aunque sus integrantes eran caribeños), vuelve a ser un éxito en 2021 gracias al remix que ha hecho de la canción el DJ y productor de Londres Majestic, a quien quizá conocías -o no- por temas de corte clubero como ‘I Wanna Be Down’ o ‘Shut You Down’. El remix ha llegado a raíz de que la canción original se ha viralizado en TikTok, y está funcionando por su cuenta.

El mencionado remix de ‘Rasputin’ ha alcanzado el número 18 de la lista de singles británica, su posición más relevante hasta el momento; y además ha sido número 4 en Polonia, número 7 en Países Bajos, número 14 en Hungría, número 19 en Bélgica y número 26 en Irlanda (también ha llegado al número 19 de la lista de dance de Billboard). Después de ser añadido a la popular playlist de Spotify Today’s Top Hits, seguida por 28 millones de personas, el tema promete vivir una segunda vida en los primeros días de primavera y quizá en el verano, aunque no lo merezca necesariamente.

- Publicidad -

A la zaga de remixes como el famoso ‘A Little Less Conversation’ de Elvis Presley por JXL Radio o el de ‘Far L’Amore’ de Raffaella Carrà por Bob Sinclair, por mencionar dos de los más populares, pero peor que estos; el remix de ‘Rasputin’ se conforma con ser lo más genérico posible y parece el típico mash-up que cualquiera puede encontrarse navegando por Youtube, hecho por cualquier adolescente medio con un conocimiento mínimo de producción musical. Da la sensación de que la remezcla podría haber salido en 2005, 2010 o 2019 y habría sonado exactamente igual.

Peor aún es que se puede decir, sin ningún atisbo de duda, que el remix de ‘Rasputin’ extrae por completo toda la gracia presente en la grabación original, que entre sonoridades hindúes, country, polkas y disco, y dedicada de hecho a un conocido personaje ruso vinculado a la monarquía, Grigori Rasputín, era una verdadera locura. Con razón fue top 2 en Reino Unido e incluso en España y con razón sigue siendo escuchada a día de hoy. Al contrario, la remezcla de Majestic no conserva ni un poquito de su sentido del humor ni de su componente kitsch.