Queralt Lahoz también renueva el flamenco antiguo a su manera

Queralt Lahoz ha actuado este lunes vía streaming como parte del ciclo musical de SON Estrella Galicia. La cantante de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) publica su debut ‘Pureza’ el día 28 de mayo, el cual ha venido presentando con una serie de interesantes singles como ‘Tu boca’ o ‘Si la luna quiere’, hoy la «Canción Del Día» en estas páginas.

Como hemos comentado, Lahoz se ha criado escuchando y cantando flamenco: su familia es emigrante de Granada y la cantante, explica su web, «aprendió a hablar cantando bajo el oído de su abuela María quién le pedía que le cantara coplas, flamenco y boleros en casa, donde sonaba una radio a todas horas». Pero Queralt también es una artista interesada por el pop contemporáneo. Así, es obvio el sonido R&B de su voz y su música mezcla necesariamente ambos mundos a la manera de Rosalía o María José Llergo. ‘Si la luna quiere’ aúna palmas y guitarras españolas con una base rítmica de trap y un fondo de electrónica táctil que podemos vincular a los Radiohead más experimentales, y el efecto es hipnótico a la par que emotivo, mientras la melodía es clásicamente flamenca y atemporal.

El estribillo de ‘Si la luna quiere’ reza «si quieres agua fresca niña / ven a mi pozo niña, ven a mi pozo» y evoca tiempos muy remotos de la España antigua, pudiendo haber sido cantada lo mismo por la Niña Pastori que por la Perlita de Huelva; y la letra se compone de versos típicos de la copla española como «al alba le he pedío / que se olvide de tus pecaos / que perdonarlos yo no he podío». Entre menciones a Dios, a «cuatro esquilones de plata» o las «trencitas de tu pelo», ‘Si la luna quiere’ presenta una historia profundamente antigua, a veces tierna y otras amarga, a través de una forma contemporánea en la que nada suena fuera de lugar y todo está perfectamente integrado.

Es solo una de varias canciones con las que Queralt Lahoz ha ido, poco a poco, consolidando su promesa desde la edición, en el año 2019, de su primer EP ‘1917‘. A través de su formación flamenca, sus canciones han explorado diversos estilos: ‘Drogas caras’ coquetea con el neo-soul para después introducir un beat bailable próximo a KAYTRANADA; la producción de ‘Tu boca’ busca la modernidad de unos AlunaGeorge y ‘Dame doblones’, que estará en ‘Pureza’, se entrega al dancehall por la vía del rap.

Cuenta la web de Queralt Lahoz que la artista «se apoya en la genealogía de las mujeres de su vida, como mujer de clase obrera y del extrarradio», para inspirarse. «Sus canciones son un homenaje a las mujeres de su familia y las letras de las canciones hablan sobre amor, desamor y supervivencia, el pasado de su familia en Granada y la memoria». Una artista que seguir de cerca.



