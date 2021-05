Las nuevas propuestas musicales que pueden marcar el curso del pop vuelven a ser las protagonistas de la iniciativa musical de SON Estrella Galicia. Este año, la apuesta de la marca siempre vinculada a la música en directo es por seis artistas y grupos nacionales e internacionales de lo más dispar.

Se trata de la británica Katy J Pearson, los escoceses Walt Disco, la catalana Queralt Lahoz, la también británica Lauran Hibberd, los también escoceses The Ninth Wave y el neoyorquino Starchild & The New Romantic. Todos ellos ofrecerán conciertos por streaming próximamente a través de los canales digitales de SON Estrella Galicia, antes de visitar de hecho España (en la mayoría de casos) para presentar su música encima de las tablas.

Queralt Lahoz actuará vía streaming el 10 de mayo. Próximamente se irán anunciando el resto de shows y, tan pronto como la situación lo permita, se confirmarán las fechas de los conciertos en España. A continuación comentamos los artistas que participan en el ciclo.

Katy J Pearson

La británica Katy J Pearson es mitad del extinto dúo Ardyn junto a su hermano Rob. Ahora vuela en solitario (aunque Rob sigue formando parte de su banda) con un disco llamado ‘Return’ publicado el año pasado y que bebe de los sonidos luminosos del pop-rock americano de carretera y el folk. ‘Tonight’ es su canción estrella y, si eres seguidor o seguidora de artistas como First Aid Kit, Lissie, HAERTS, The Pierces o Fleetwood Mac, ya estás tardando en escucharla.



Walt Disco

Uno de los 100 artistas esenciales de 2020 para NME, Walt Disco, es uno de esos grupos difíciles de catalogar en un solo estilo. Su estética es gótica y punk, pero mientras su mayor éxito, ‘Hey Boy (You’re One of Us)’, parece una revisión de ‘The Beautiful People’ de Marilyn Manson, ‘Cut Your Hair’ pega más en las fiestas indie de Razzmatazz, entre Franz Ferdinand y The Sound. Una de sus influencias reconocidas son los The Associates y el cantante recuerda mucho a Billy Mackenzie en lo vocal.



Queralt Lahoz

Si has sintonizado Radio3 en los últimos meses es más que probable que hayas descubierto la música de Queralt Lahoz. Esta cantante de Santa Coloma de Gramanet se vale de su educación flamenca para fusionarla con los ritmos contemporáneos del trap, el R&B o la electrónica y los resultados prometen: ‘Drogas Caras’, su mayor éxito hasta la fecha, se mueve entre Amy Winehouse y KAYTRANADA por la vía del flamenco, ‘Tu boca’ coquetea con los ritmos resbalosos de AlunaGeorge y ‘Si la luna quiere’ aúna palmas, cajones, trap y electrónica táctil sin que nada suene fuera de sitio.



Lauran Hibberd

El punto rockero de la lista lo pone la joven Lauran Hibberd, que practica un rock alternativo desenfadado en la línea de una de sus mayores influencias, Weezer. También menciona a Jack White, Pixies, Avril Lavigne y Phoebe Bridgers entre los artistas que más la inspiran, si bien sus canciones guardan un componente pop que recuerda a Taylor Swift o a girl in red. Para comprobar de qué palo va solo hace falta atender a los títulos de algunas de sus canciones, como ‘Old Nudes’ o ‘Sugardaddy’.



The Ninth Wave

La música de este grupo de Glasgow llamado como la segunda parte de ‘Hounds of Love‘ de Kate Bush no tiene tanto que ver con el art-pop de la legendaria artista británica sino más bien con el pop-rock empapado de new wave y teclados góticos de grupos como Editors o White Lies. Su primer disco, ‘Infancy’, salió en 2019 y era doble y el año pasado lanzaron un EP de remixes por gente tan interesante como The Horrors, Mogwai, Dream Wife o The Twilight Sad.



Starchild & The New Romantic

El artista multidisciplinar y actor Bryndon Cook ha sido colaborador de Solange: trabajó en el histórico ‘A Seat at the Table‘ y lideró su banda de directo (Antes formó con Dev Hynes la banda VeilHymn). Ahora, Cook lidera su propio proyecto Starchild & The New Romantic a través del cual explora las maravillas del funk, el hip-hop y el neo-soul. Su debut ‘Forever’ salió el año pasado y su canción más escuchada, ‘Tape’, cuenta con la colaboración del siempre reivindicable Toro y Moi.