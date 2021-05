Por primera vez, ‘El Madrileño’ de C. Tangana cae del top 3 oficial de discos en España casi 3 meses después de su salida. El álbum pasa del puesto 1 al puesto 4, desplazado por 3 entradas. Robe de Extremoduro es número 1 con su disco en solitario ‘Mayéutica’ para sorpresa de nadie, pues Extremoduro son superventas en nuestro país desde los tiempos de ‘Agila’ (1996) y de hecho recientemente la cancelación de la que iba a ser la última gira del grupo para la edición de este disco fue sonada. Tras el doble platino de ‘Agila’, que en verdad solo llegó a ser número 13 en nuestro país, varios discos de Extremoduro llegaron a ser número 1 en España, como ‘La ley innata’, ‘Material defectuoso’ y ‘Para todos los públicos’. Ya solo, Robe repitió azaña con ‘Lo que aletea en nuestras cabezas’ en 2015.

Solo la coincidencia con este lanzamiento impide a ‘PUTA’ de Zahara ser número 1 en nuestro país, quedando en el puesto 2. Es, en todo caso, la mejor marca histórica para Zahara, que quedó en el puesto 23 en su momento con su debut editado por Universal. Luego ‘La pareja tóxica’ fue número 39, y sus mayores éxitos hasta ahora eran ‘Santa’, que alcanzó el puesto 3 en ventas; y ‘Astronauta’, que alcanzó el puesto 5 pero además resistió 22 semanas en lista, suponiendo su récord de permanencia hasta ahora. A la espera de ver qué ocurre con ‘PUTA’, lo cierto es que el vinilo se agotó el día de salida en varios grandes almacenes. Se fabricarán más. Como curiosidad, ni el disco de Robe ni el disco de Zahara están editados por Warner, Sony o Universal. El top 1 del país es una autoedición de Dromedario y el top 2 de G.O.Z.Z. Records. Os dejamos con una muestra de ambos discos que incluyen la palabra «PUTA», en su diversidad.





Al puesto número 3 llega la banda sonora del documental ‘Héroes: silencio y rock & roll’ sobre Héroes del Silencio que reseñábamos hace unos días; destacando también dos reentradas al top 10: ‘Lo que me dé la gana’ de Dani Martín sube del puesto 22 al 7 y ‘Unicornio – Once millones de versos después de ti’ de Pablo López del 58 al 10, resultando esta la subida más fuerte de la semana.

Nos alegra especialmente comprobar que ‘Typhoons’ de Royal Blood’ logra entrar en el puesto 56 de la lista general en España (el álbum ha sido top 1 en UK), ‘If I Could Make It Go Quiet’ de girl in red llega al puesto 72; y ‘Endless Arcade’ de Teenage Fanclub al puesto 90. Y en los 3 casos aparecen beneficiados por su buen funcionamiento en vinilo, sub-lista en la que Royal Blood han sido hasta top 26, Teenage Fanclub número 38 y girl in red número 46.

La lista de entradas en la lista general de discos se completa con ‘Fortitude’ de Gojira (24), ‘Live at Knebworth 1990’ de Pink Floyd (29), ‘Discovery Live In Rio’ de Pet Shop Boys (42), ‘Celebrate the Music of Peter Green’ de Mick Fleetwood and Friends (48), ‘Orígenes’ de Rocío Jurado (60), ‘Khaled Khaled’ de DJ Khaled (61), ‘Islas’ de Israel B y Lowlight (70) y ‘Young Heart’ de Birdy (94).