Sugababes vuelven con un remix de MNEK y hablan de nueva música

Sugababes avanzaron hace unos días que pronto habría noticias suyas, y estas se materializan hoy con un remix de su single de 2001 ‘Run for Cover’ realizado por nada menos que MNEK, quien recientemente se ha terminado de hacer de oro gracias a su tema dance machacón junto a Joel Corry.

El nuevo remix de ‘Run for Cover’ se corresponde con una reedición de ‘One Touch’, el debut de Sugababes, que se publicará el 1 de octubre, con demos, rarezas y remezclas de gente como Blood Orange y Metronomy. ‘Run for Cover’ era el tema que cerraba aquel disco, sonando como un medio tiempo post-trip hop… y ahora MNEK le ha inyectado un ritmo housero, unas flautas y su propia voz. Y no huyáis, porque hay más.

- Publicidad -

Desde hace un par de años, las Sugababes originales, Mutya, Keisha y Siobhan, pueden de hecho utilizar el nombre de Sugababes y dejar al margen inventos como aquel single de 2013 llamado ‘Flatline’ que tuvieron que firmar como Mutya Keisha Siobhan; y ahora hablan también de su nueva música. Aunque sea de una forma vaga.

Keisha y Siobhan conceden una entrevista al NME en la que recuerdan que solo eran quinceañeras cuando publicaron ‘One Touch’, hablan de la doble vida que llevaban entonces en el instituto, incluso manteniendo su carrera musical en secreto, y lo que les impresionó conocer a Mick Jagger o a Pink. También hablan de racismo y salud mental, temas que están ahora mucho más asumidos que hace 20 años y que han marcado su carrera.

- Publicidad -

Sabedoras de la influencia directa que han ejercido en gente como Jorja Smith, Sugababes cuentan que estaban grabando nuevo material cuando llegó la pandemia y que ahora será el momento de retomarlo para «continuar grabando» y darle forma «con la producción adecuada». No se atreven a dar plazos pero creen que puede ser «súper rápido» si con «el aniversario la maquinaria se pone en marcha otra vez». «Hay mucho material que siento que deberíamos trabajar porque está entre lo mejor que jamás hayamos hecho y sería una pena que no se publicara de manera apropiada», ha dicho Siobhan.