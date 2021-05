La inconveniencia de convivir en un cuchitril, según Sleater-Kinney

Sleater-Kinney, ya definitivamente como dúo, anuncian que publican su nuevo disco exactamente dentro de un mes, el 11 de junio. Se llama ‘Path of Wellness’, y ya podemos intuir de qué va tal título con el vídeo que estrenan hoy, que lidia con cuestiones como el desencanto económico de una generación o la adicción. Foto: Karen Murphy.

El tema se llama ‘Worry With You’ y comienza hablando de la falta de comunicación y el distanciamiento (“10.000 millas y un océano entre nosotras”), para ofrecer después un acercamiento (“perdámonos, equivoquémonos, esa es la vida”). Si la canción esta vez carece de su nervio habitual, el vídeo dirigido por Alberta Poon pone el “punch” que le pueda faltar a la canción con una historia que atrapa.

El vídeo de ‘Worry With You’ retrata a una pareja de chicas compartiendo un piso minúsculo, ese que ha abrasado a millones de personas durante la pandemia; una pareja que apenas puede leer, ensayar, descansar o ir al baño a gusto. Y la alternativa para ser feliz en esta circunstancia no es que parezca mucho mejor. Desencanto, desarraigo social y también algo de humor en la casi popera presentación de lo nuevo de Sleater-Kinney.

1.-Path Of Wellness

2.-High in the Grass

3.-Worry With You

4.-Method

5.-Shadow Town

6.-Favorite Neighbor

7.-Tomorrow’s Grave

8.-No Knives

9.-Complex Female Characters

10.-Down The Line

11.-Bring Mercy



