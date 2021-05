Katy Perry estrena la electropop ‘Electric’ después de anunciar residencia en Las Vegas

Katy Perry ha estrenado ‘Electric’, su nuevo tema para el álbum que celebra el 25 aniversario de Pokémon, y que contará con otros temas de Post Malone o J Balvin. Es un corte electropop en la línea de ‘Never Really Over‘, pegadizo, que no hará historia, pero que tampoco hace daño. El videoclip, con la presencia de Pokemon, narra la historia de una joven cantautora que prospera pese a las dudas y a lo que los demás piensan de ella. La actriz escogida para hacer el papel se parece de hecho a Katy Hudson, es decir, a Katy Perry antes de hacerse famosa, cuando no hacía pop sino pop-rock cristiano, con una guitarra sobre los hombros, por lo que el vídeo podría ser autobiográfico.

Por otro lado, estos días Katy Perry ha anunciado lo que era un secreto a voces desde que lo dejara entrever recientemente en un vídeo-anuncio de Instagram, en el que aparecía disfrazada de sirena junto a otros artistas como Céline Dion o el productor Zedd; aunque es una información que venía rumoreándose semanas en los foros de música pop: la cantante actuará en Las Vegas como artista residente con su propio espectáculo. O, en otras palabras, la autora de ‘Teenage Dream‘ ha anunciado su propia residencia en Las Vegas.

- Publicidad -

El show no se llama ‘Waking Up in Vegas’, como el mejor single de su debut, sino ‘PLAY’ y se estrena el próximo 29 de diciembre y, de momento, hay fechas confirmadas hasta el 15 de enero, a las que seguramente se irán sumando más, y con ellas menos oportunidades de ver a Katy en Europa, al menos, en un tiempo. La última que vez que esto sucedió fue en 2018 cuando Katy presentó su cuarto trabajo discográfico ‘Witness’ en ciudades como Barcelona. Nosotros tuvimos oportunidad de presenciar el concierto en Zürich. Después, del siguiente disco ‘Smile‘ ni siquiera ha habido gira de presentación debido a la pandemia.

Katy se suma así a la larga lista de artistas pop que han pasado por Las Vegas en algún momento de sus carreras, como Beyoncé, Lady Gaga, Britney Spears, Jennifer Lopez, Pitbull, Mariah Carey o Bruno Mars, entre otros más veteranos como Céline Dion o Elton John.