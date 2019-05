Katy Perry trata de encontrarse a sí misma en ‘Never Really Over’

Katy Perry estrena hoy su nuevo single tras no haber obtenido números demasiado buenos con su sencillo de entretiempo con Zedd, el por otro lado pintón ’365’. Su nuevo intento en solitario, si bien también está coproducido por Zedd, se llama ‘Never Really Over’ y se trata de una canción más fácil de encajar en el repertorio de ‘Prism’ e incluso ‘Teenage Dream’ que en el de ‘Witness’. De hecho, su puente no está tan lejano al que fue uno de sus mayores éxitos en aquella época, ‘Roar’.

La canción habla sobre no terminar de estar acabado o no terminar de haber acabado mientras el vídeo muestra a la cantante definitivamente tratando de buscarse a sí misma en un retiro a través de varias técnicas de relajación. La letra, de hecho, menciona una “terapia de hipnosis”. El videoclip no está exento de su humor infantiloide (ese plano con la cara aplastada contra un cristal) aunque por momentos parezcamos estar ante la Alanis de “Thank You, India”. Como sus fans se han apresurado a relatar, vuelve el pelo largo, que parece darle suerte en cuanto a éxito comercial.

‘Never Really Over’ también tiene créditos compartidos con ‘Love You Like That’ de Dagny, quien habló hace un par de días sobre cuánto se parecen ambas canciones y su co-autoría, confirmando que este es el adelanto de un nuevo disco de Katy Perry.