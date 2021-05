Avance de ‘Friends: The Reunion’, que contará con Lady Gaga, Justin Bieber y BTS entre los invitados

La reunión de ‘Friends’ es una realidad. El 27 de mayo se estrena en HBO Max el único capítulo de este regreso tan esperado por los seguidores de la sitcom estadounidense, una de las más exitosas de la historia. Protagonizada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, ‘Friends’ aguantó 10 temporadas y vive una segunda vida gracias a las plataformas de streaming, pese a que las nuevas generaciones (y también Kanye West) la hayan cuestionado.

Un avance de ‘Friends: The Reunion’ se ha estrenado en las últimas horas aunque no da ningún detalle de lo que el público podrá encontrar en el capítulo: simplemente muestra a los seis personajes de la serie caminando hacia el horizonte cogidos de los brazos. La amistad es maravillosa pero aquel selfie que publicó Jennifer Aniston para estrenarse en Instagram y en el que aparecía junto a sus compañeros de reparto tenía más chicha. El especial ha sido dirigido por Ben Wintson, se titula ‘The One Where They Got Back Together» y la noticia es que habrá personajes invitados de primer nivel.

The Hollywood Reporter confirma que Lady Gaga, Justin Bieber y BTS se encuentran entre las celebridades que harán apariciones estelares en la reunión de ‘Friends’, así como David Beckham, James Corden, Cindy Crawford o Cara Delevingne. También están confirmados Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon y Malala Yousafzai. ¿Cómo cabrá tanta gente en un único especial? Habrá que esperar para comprobarlo…

