Eric Clapton cuenta su mala experiencia con la vacuna AstraZeneca

Eric Clapton ha contado en una carta al arquitecto italiano Robin Monotti su mala experiencia al recibir la vacuna AstraZeneca. En la actualidad, en España 2 millones de personas que han recibido la primera dosis de esta vacuna, aguardan la decisión del gobierno sobre si recibirán la segunda dosis o no.

La carta de Eric Clapton compartida en Telegram y verificada por Rolling Stone dice lo siguiente: “me pusieron la primera dosis de AZ y enseguida tuve reacciones importantes que duraron 10 días. Me recuperé al final y me dijeron que esperarían 12 semanas hasta que me pusieran la segunda. Al cabo de unas 6 semanas, me ofrecieron la segunda dosis de AZ, pero con un poco más de conocimiento de los peligros. Ni que decir tiene que las reacciones fueron desastrosas, los pies y las manos o bien los sentía congelados o entumecidos o ardiendo, y supongo que no sirve de nada decir que durante dos semanas, temí no volver a ser capaz de tocar nunca más. Sufro una neuropatía periférica y nunca debería haberme acercado a la aguja, pero la propaganda decía que era segura para todos”.

Según los datos que existen, los trombos están siendo un efecto secundario de algunas vacunas, pero muy poco frecuentes. Su incidencia es de 1 o 1,3 casos por cada 100.000 habitantes al año, como informa este reportaje de El Diario. En España, sólo 2 de cada 1000 personas han tenido algún tipo de reacción a la AstraZeneca, como informa La Vanguardia.

Menos atención mediática está recibiendo la posibilidad de sufrir un trombo durante la infección por covid-19, que en realidad es mucho mayor, oscilando entre el 10% y el 15% y llegando al 26% entre los pacientes ingresados en UCI.

