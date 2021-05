Tipo Test: Joe Crepúsculo habla de Pink Floyd, C. Tangana, Karol G, Genesis…

Este viernes comienza el ciclo Tomavistas Extra, que presenta actuaciones de gente como Maria Arnal i Marcel Bagés, La Bien Querida, León Benavente y un largo etcétera que puedes consultar en su página web. El día 30 de mayo será el turno de Joe Crepúsculo, con Colectivo da Silva como teloneros, en lo que será ocasión de escuchar en vivo ‘Supercrepus II‘, uno de los álbumes de 2020 que sí han podido presentarse en vivo en un par de ocasiones, pero al que la pandemia parece haber impedido brillar con la plenitud que merecía. Esta será ocasión de oír en directo himnos como ‘Serenata’, ‘Cuarentena sin ti’ o ‘Lo peor’ (suponemos que formarán parte de su repertorio, ojalá también ‘Hoy no sale el sol’ o ‘No sé si es amor’), junto a sus «grandes éxitos». Hablamos con Crepus sobre su música favorita; puedes repasar nuestra entrevista en torno a ‘Supercrepus 2’, aquí. Foto: Silvia Roca.

¿Qué disco marcó tu adolescencia?

El ‘The Dark Side of the Moon’ de Pink Floyd. No sé si marcó mi adolescencia pero recuerdo escucharlo con mucha ilusión.



¿Tienes canción favorita de todos los tiempos o alguna que nunca jamás te haya dejado de acompañar?

‘La Isla Bonita’ de Madonna y ‘Misery and Gin’ de Merle Haggard.

¿Qué disco es el que más has escuchado últimamente?

El de C Tangana.







¿Hay algún disco o canción que crees que vayas a asociar a la pandemia aparte de la propia, ‘Cuarentena sin ti’?

‘Follow’ de Karol G con Anuel AA.

¿Alguna canción que odies con toda tu alma?

No, ¿para qué? Mejor ver lo positivo de todas las cosas que se hacen, siempre hay un ángulo por donde pasa la luz.



¿Alguna actuación vocal en particular? ¿O prefieres seleccionar un riff de teclado favorito de todos los tiempos, dado tu estilo musical?

Así, sin pensarlo mucho, diré la guitarra del principio de ‘So Far Away’ de Dire Straits. Me lleva a cuando era pequeño y el olor del jabón en las duchas de los campings.

Hace poco nos hablabas de la influencia de Genesis y Supertramp. ¿Alguna vez te avergonzó que te gustaran delante de ciertos sectores?

Nunca me avergonzó, pero muchas veces creyeron que lo decía de coña.

¿Podrían ser tu concepto de guilty pleasure o no existe tal cosa?

No me gusta ese concepto, me gusta lo que me gusta y lo disfruto sin más.



¿Algún remix favorito de todos los tiempos?

Me encanta ‘Zoolook’ de Jean Michel Jarre, que es una especie de remix de ‘Zoolookoologie’ o al menos siempre lo pensé así. Si no, cualquiera de Larry Levan.

¿Y videoclips?

‘Lost Cause’ de Beck.





¿Algún concierto que recuerdes con especial cariño?

Los Mirlos en Bogotá y Tomeu Penya en Mallorca.

¿Sigues comprando discos en formato físico? En caso afirmativo, ¿cuál fue tu última compra?

Sí sigo comprando, el último que compré es el ‘Parc’ de Ferran Palau, que me encanta.



¿Alguna plataforma favorita para escuchar música? ¿Eres de los que ya se ponen un disco entero en youtube?

Para estar en plan contemplativo la plataforma del tocadiscos y en digital la que suelo usar y donde hago mis playlist públicas y de trabajo es Spotify.

¿Qué canción de ‘Supercrepus 2’ crees que ha pasado desapercibida debido a la pandemia y a lo poco que has podido tocar en directo? ¿Quizá ‘Baila hasta morir’, ‘Hoy no sale el sol’…? ¿Algún plan para relanzar alguna?

Pues no sé, a mí me gusta ‘Comiendo shawarmas’, pero no sé cómo medir si ha pasado desapercibida.