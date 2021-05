Soleá Morente, mucho más dream pop en ‘Iba a decírtelo’

Soleá Morente estrena hoy el single de su nuevo disco, que se anunciaba solo un año después de que viera la luz al anterior, ‘Lo que te falta‘, que alcanzó el top 12 de la lista de álbumes española. ‘Iba a decírtelo’ es el nombre del primer sencillo, en el que como se había advertido en la nota de prensa previa, la influencia de Beach House es muy palpable. Todo el álbum de Soleá Morente ha sido compuesta por ella misma, y nadie más, por primera vez. Foto: Rebeca Ibáñez.

Juanma Carrillo, habitual de La Bien Querida, ha dirigido el videoclip, del que habla así: «Enfrentarme a “Iba A Decírtelo” me suponía un triple desafío. El primero trabajar con una artista que respeto y admiro desde sus inicios y sus orígenes familiares. El segundo, trabajar con una música aparentemente sencilla, pero con un estado de ánimo muy concreto en el que parece que se ha detenido el tiempo y donde la instrumentación me llevó desde la primera escucha hacia una arquitectura brutal y fría. Y el tercero y más determinante, una letra y un título que me hizo pensar directamente en un lugar sacro y en una “performance” aséptica (homenaje al maestro Bill Viola), donde el agua representase el amor y al mismo tiempo la liberación y purificación».



‘Aurora y Enrique’ es el título del álbum, el cual alude a los nombres de los padres de Soleá. El disco, aparte de por Beach House, está influido por The Cure y Cocteau Twins, pero también Camilo Sesto o Cecilia.

El sello Elefant volverá a publicar el disco de Soleá Morente, como ya hiciera el año pasado con ‘Lo que te falta’, uno de los mejores discos de 2020 (exactamente el número 28 para nuestra redacción). «El gran valor de ‘Lo que te falta’ es que Morente se consolida como una cantante capaz de hacer suya cualquier canción, sin importar quién la haya escrito ni el palo que emplee» era la valoración que realizábamos del disco entonces, destacando especialmente cortes como ‘Viniste a por mí’, ‘No puedo dormir’, ‘Lo que te falta’ o ‘Pero es de noche’. Antes, ‘Lorelei‘ fue el 18º mejor disco de 2018 para la redacción, y ‘Tendrá que haber un camino‘, su debut, el 36º mejor disco de 2015.

En los últimos tiempos, Soleá ha aparecido en la versión de ‘Soy una nube’ de Unidad y Armonía, un simpático corte de easy listening, pop-rock y flamenco que se mantiene como su canción más popular en Spotify a día de hoy; y, más recientemente, en el remix de ‘ASMR (para ti)’ de Triángulo de Amor Bizarro.